Decora tu casa este nuevo año sin salirte de presupuesto con estas 4 piezas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Decorar nuestro hogar más allá de hacerlo para que se vea bonito, es necesario también para renovar nuestras energías. Muchas veces no lo hacemos porque pensamos que nos puede costar una fortuna redecorar todo. ¡Pero para eso estamos aquí! Con nuestros consejos y recomendaciones, en Guía de Compras, puedes tener la tranquilidad de renovar tu casa sin salirte de tu presupuesto. Mira a continuación algunas piezas de decoración prácticas que encontramos, a precios muy accesibles, y que cuando las tengas en tu hogar te preguntarás “¿por qué no lo hice antes?”.

1. Best Choice Products – Juego de muebles de mesa de comedor de 3 piezas:

Juego de comedor que se adapta a una familia de 4. Incluye dos asientos tipo banco con una gran mesa de 45.3 pulgadas que proporcionan espacio para que toda la familia disfrute.

Diseño de barra cruzada: un conjunto de tres travesaños de metal resistente en la mesa y bancos proporcionan apoyo adicional mientras añade un toque industrial moderno a un diseño clásico.

Mesa gruesa: los tablones de madera diseñados en la mesa y los asientos proporcionan un amplio apoyo y cuentan con un atractivo acabado de grano de madera.

Diseño que ahorra espacio: desliza los asientos del banco sin problemas debajo de la mesa cuando no esté en uso para maximizar el espacio en tu comedor, luego deslízalos para un asiento rápido. Duradero y resistente: el laminado de metal y madera de alta calidad puede soportar fácilmente una fiesta de cuatro; cada asiento puede contener hasta 498.2 lbs, mientras que la mesa cuenta con una alta capacidad de 165.3 lbs; Dimensiones de la mesa: 45.3 in (largo) x 29.5 in (ancho) x 29.5 in (alto); Dimensiones del banco: 40.2 in (largo) x 11.8 in (ancho) x 17.7 in (alto); tapa de alto.

2. Marca Amazon – Ravenna Home – Asiento con espacio de almacenamiento:

Medidas del producto: 15.7 in de largo x 31.5 in de ancho x 17.7 in de alto. Este es un asiento con espacio de almacenamiento, de madera con laminado de grano de nogal, y cojín de banco.

Práctico banco de almacenamiento perfecto para entrada o vestíbulo. Estilo de transición limpio que se mezcla con cualquier decoración. No requiere montaje.

3. Naomi Home – Espejo de cristal, con marco de piel sintética:

Este espejo de piso viene en varios colores a escoger. Si estás buscando un espejo para complementar tu antiguo glamour de Hollywood o quieres añadir un diseño de lujo a cualquier sala de estar moderna. El espejo de cristal Naomi Home tiene todo lo necesario para complementar tu dormitorio o juego de muebles.

Este espejo ha sido diseñado para crear un aspecto lujoso sin costo con botones de cristal con marco de piel sintética que atraerán la atención al instante cuando lo coloques. Este espejo también añade un toque de glamour, brillo y amplitud a cualquier espacio.

4. NuLOOM – Alfombra marroquí:

Viene en diferente colores, estilos y tamaños a escoger. Cuenta con sobre 15 mil reviews en Amazon. Este diseño de inspiración marroquí se ve muy bien en una amplia gama de estilos para el hogar: contemporáneo, bohemio, tradicional o moderno de mediados de siglo.

Su estructura de tejido eléctrico garantiza que esta alfombra se vea genial incluso en zonas de alto tráfico (como pasillos y salas de estar).