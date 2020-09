Deliciosas recetas de donas y salsa de manzana por Red Shoes and the Seven Dwarfs

Recetas

¡Entretenimiento y ricas recetas para todos!

La versión moderna de todo un cuento clásico de hadas llega con la aventura animada cargada de acción Red Shoes and the Seven Dwarfs, que debuta en Digital y Bajo Demanda el 18 de septiembre y estará a la venta en Blu-ray™ y DVD el 22 de septiembre de la mano de Lionsgate. Chloë Grace Moretz (de Bolt, Inside Out), Sam Claflin (de la serie The Hunger Games), Gina Gershon (de la serie televisiva “Riverdale”), Patrick Warburton (de la serie televisiva “Family Guy”, The Emperor’s New Groove) y Jim Rash (de la serie televisiva “Community”) prestan su talento vocal a esta humorística y conmovedora reinterpretación de la fábula de Blancanieves, solo que esta vez será la princesa la que deba salvar al príncipe(s) ––¡A los siete de ellos!––. Esta película para toda la familia envía “un mensaje positivo sobre el cuerpo que enfatiza la belleza de los personajes de todas las formas y tamaños” (Common Sense Media) y recibió el Sello Dove de aprobación para todas las edades.

La extravagante parodia del cuento de hadas arranca cuando Blancanieves roba unos zapatos rojos que la transforman en una princesa. Mientras tanto, el hechizo de una bruja convertirá a siete príncipes valientes en enanos, obligándolos a buscar a la princesa con la esperanza de obtener un beso que deshaga el hechizo. Juntos tendrán que enfrentarse a la malvada madrastra de Blancanieves ––que no parará hasta recuperar sus valiosos zapatos–– y, por el camino, ¡aprenderán que la belleza está en el interior!

Como parte de este super estreno, Red Shoes and the Seven Dwarfs nos comparte unas deliciosas recetas para preparar y disfrutar en familia:

Puedes encontrar los ingredientes frescos y que lleguen directo a tu casa, usando Amazon Fresh.

Red Shoes and the Seven Dwarfs está dirigida por Sung-ho Hong, mientras que el diseño de los personajes y la dirección de animación corre a cargo de Jin Kim, que trabajó para Disney en los clásicos animados de Fantasia 2000, Frozen II y Tangled. La música es del compositor ganador del Primetime Emmy® Geoff Zanelli (2006, Mejor Composición Musical para una Miniseries, “Into the West”; Nominación al Emmy®: 2010, Mejor Composición Musical para una Miniseries, “The Pacific”), cuyos trabajos cinematográficos incluyen Maleficent: Mistress of Evil y Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. La dirección vocal es de Tony Bancroft, que dirigió película de Disney Mulan. La película está producida por Locus Animation Studio.

Descubre las escenas entre bastidores de esta aventura animada que no puede faltarte en casa con el hechizante contenido adicional del Blu-ray y del DVD, que incluye ¡dos reportajes que muestran cómo se hizo la película y dos videos musicales con todas las canciones nuevas!