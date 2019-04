Depilación Láser: Beneficios de hacerte este tratamiento y cuidados que debes seguir

La piel de la cara es la parte más sensible de nuestro cuerpo, y someterla constantemente a tratamientos de depilación y otros químicos invasivos pueden causarnos una gran irritación. Sin embargo, la depilación láser puede reducir el cabello de forma segura, efectiva y permanente, sin los efectos dañinos que otros tratamientos pueden causar en nuestra piel.

En mi caso personal, a partir de cumplir los 30 años de edad, comencé a notar que me empezaba a salir mucho vello facial – en el área del bigote y la barbilla – y con una tonalidad bastante oscura. Traté de todo, desde cremas depiladoras, cera caliente, y hasta el afeitado que todas tememos, ya que todo mundo comenta que los vellos después del afeitado salen más gruesos, oscuros y duros. Tanto el afeitado, la depilación con cera, el uso pinzas y todo lo que usé, era muy molestoso, me salían muy rápido los vellos, y me dejaban una inflamación muy fea en mi piel.

Como editora de Guía de Compras, haciendo investigación sobre el tema, encontré que somos muchas las mujeres que sufrimos de este problema según vamos avanzando en edad. Me di a la tarea de encontrar el mejor tratamiento, para poder desaparecer esos indeseados vellos; pero de la manera más sana, delicada, efectiva y duradera posible. Entre todas las opciones encontré la depilación láser.

La depilación con láser es un procedimiento médico que utiliza un rayo concentrado de luz láser para eliminar el vello no deseado. Durante este proceso, un láser emite una luz que es absorbida por el pigmento del vello. La energía se convierte en calor, y ataca los folículos pilosos que producen los vellos. Este efecto altera el crecimiento futuro del vello durante períodos muy prolongados. Se requieren múltiples tratamientos de depilación con láser como proceso inicial, y también se pueden necesitar tratamientos de mantenimiento, para un total de al menos 4 a 6 sesiones. El proceso de cada sesión es muy corto (10 minutos) y no es doloroso.

Mira el video de mi proceso de depilación láser con Renew Esthetics MediSpa:

Este tratamiento es recomendable hacerlo principalmente durante temporadas donde no nos afecte directamente el sol, ya que se requiere no tener contacto con los rayos ultravioleta mientras estás en proceso de este tratamiento. Si puedes salir a tu rutina diaria, pero debes evitar vacaciones donde pasas largas horas bajo el sol.

¿Cómo prepararte?

Si te interesa la depilación con láser, elige un médico certificado en dermatología o cirugía estética. En mi caso, yo visité la clínica estética Renew Esthetics MediSpa, en Astoria, NY. Fui atendida personalmente por la CEO y fundadora de la clínica, la Sra. Idalis Bailey, quien también es enfermera registrada y licenciada en el tratamiento, con más de una década de experiencia. Previo a la depilación con láser, coordina una consulta con el médico que te atenderá, para determinar cuáles son los pasos y cuidados específicos que vas a necesitar. Cuando te vayas a realizar el tratamiento es preferible que llegues con tu rostro bien limpio. Usa un exfoliante como esta opción vegana para el rostro de árbol del té de The Body Shop:

Después del tratamiento

Es posible que notes enrojecimiento o un poco de inflamación durante las primeras horas después de hacerte la depilación con láser. En mi caso solo tuve un poco de enrojecimiento que duró pocas horas. Al día siguiente continué con mi rutina usual, en cuanto a limpieza y maquillaje.

Después de la depilación láser y entre los tratamientos programados, debes evitar la exposición al sol, durante el tiempo que indique el médico. Usa un protector solar de amplio espectro todos los días como estos:

Neutrogena Ultra Sheer – SPF 70

Belei Oil-Free Face Moisturizer, UVA/UVB SPF 50 Sunscreen:

Resultados

Los vellos no se caen de inmediato, pero los eliminarás durante un plazo de pocos días. En mi caso con la primera sesión de láser, a los 3 días aproximádamente ya podía notar como se caían; y al pasar las semanas he podido ver como no me salen o los pocos que quedan tardan en salir. Ya pronto les contaré como me va en la próxima sesión. Estén pendiente aquí en su Guía de Compras y en nuestra cuenta de Instagram @guiadecomprasoficial donde les comparto todos los detalles y recomendaciones de los mejores productos y servicios para ti y tu familia.

Créditos:

Renew Esthetics MediSpa

Idalis Bailey, CEO

22-71 26th Street.Astoria, NY. 11105

(718)204-0458

www.renewesthetics.com