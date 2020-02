Desintoxica tu organismo y prevén la inflamación con estos 3 productos de clorofila líquida

La clorofila líquida un aliado para la inflamación.

La clorofila líquida tiene beneficios muy importantes la salud, uno de los principales es que ayuda al envejecimiento pues hace que las células y tejidos se mantengan firmes. Otro es que puede ayuda a mejorar la producción de la sangre y el mejor es que puede desintoxicar tu cuerpo, previene la inflamación, te hace sentir satisfecho y puede prevenir los gases estomacales. Conoce por cuánto tiempo se toma la clorofila y cuándo es ideal que lo consumas.

1. Benevolent Nourishment: mejora tu digestión para prevenir que te sientas lleno y después inflamado

Después de comer o una cena muy pesada es el momento ideal para consumir clorofila, solo necesitas de una o dos gotas en un vaso de agua. La clorofila líquida ayuda a mejorar la digestión y con esto evitar que que te sientas muy inflamado. Uno de los beneficios de la clorofila líquida es que puede eliminar el mejor aliento, con esto ya no tendrás que cepillarte los dientes después de comer.

La clorofila la puedes consumir a cualquier hora del día. Incluso como una bebida refrescante. El sabor de la clorofila es como a menta.

2. NOW Foods: es un detox para beber en ayunas y limpiar el organismo

La clorofila líquida también se puede consumir en ayunas, esto beneficia a depurar tu organismo, prevenir inflamación y evita que retener líquidos. La clorofila líquida es un detox sin ser abrasivo y que te hará sentir satisfecho para prevenir atracones. Solo necesitas combinar unas gotas con agua y listo. No necesitas añadir más.

Esta clorofila líquida es de 16 onzas, por lo que te servirá para varios meses. ¿Por cuánto tiempo se toma la clorofila? Lo puedes consumir diariamente, pero no debes de exceder la dosis, lo recomendable es 5ml todos los días.

3. World Organics: evita la retención de líquidos y gases estomacales

En ocasiones ciertos alimentos pueden hacerte sentir muy inflamado y con esto provoque los gases estomacales y la retención de líquidos. La clorofila líquida ayudará a que tu digestión mejore, y con esto previene que te sientas muy lleno. Otros de los beneficios de la clorofila es que tiene una gran contenido de hierro, por lo que ayuda a una mejor absorción de calcio en los huesos.

Si quieres darle un poco de sabor puedes poner unas gotas de limón. No necesitas de mucha clorofila, aunque este no tiene una cucharada medidora, puedes usar una cucharada cafetera para colocarla en tu agua y no pasarte de la medida.

