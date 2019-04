¿Desodorantes o antiperspirantes? ¿Cuál es la mejor opción?

Mira el que es mejor para tu salud...

¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué sudas? La piel es el órgano más grande en tu cuerpo y el sudor no brota de ella casualidad. El sudor tiene un papel importantísimo en tu salud. A través de él es que tu cuerpo se enfría y logra mantenerte a una temperatura adecuada evitando que te sobrecalientes. Por eso sudas mientras haces ejercicios o cuando tienes fiebre.

Así mismo en varias tradiciones orientales como el yoga, o de medicina natural como el ayurveda, o la medicina china, se entiende que el sudor sirve como forma de desintoxicar el cuerpo naturalmente. Es posible que pienses: “pero es que el sudor huele mal” y por eso utilices antiperspirantes -que lo que hacen en realidad es evitar que sudes tapando tus poros- pero ¿Sabías que el sudor en sí no tiene mal olor? El mal olor llega cuando tiene contacto con otras bacterias en la piel. Además, da algo de miedo, piensa en lo raro que es evitar que tu cuerpo haga algo que se supone que haga naturalmente para protegerte, como sudar.

¿Entonces, antiperspirante o desodorante?

Entiendo que no quieras oler mal y sé que se siente desagradable, pero el no usar antiperspirantes no hará que apestes, sino que protegerá tu salud a largo plazo.

Contrario a los antiperspirantes, los desodorantes trabajan sobre la piel matando bacterias con ingredientes antisépticos y a veces cubriendo el mal olor con algún aroma. Como con todos los productos de higiene, es importante que también revises los ingredientes de los desodorantes que utilizas pues muchos están cargados de químicos como parabenos, que afectan el balance hormonal de tu cuerpo.

¿Qué puedes hacer entonces?

Utiliza desodorantes con ingredientes naturales. Como cada ser humano es diferente, es posible que tengas que intentar varios hasta llegar al que te funciona, por eso aquí te dejo una lista de opciones naturales que pueden funcionarte:

1. Desodorante mineral Crystal en gel o líquido con olor a lavanda. No deja residuos, manchas o marcas en la ropa:

2. Desodorante mineral en piedra Thai sin aroma, aluminios o parabenos:

3. Desodorante en crema – absorbe humedad y evita el crecimiento de bacterias:

4. Schmidt’s Natural Deodorant en crema – neutraliza el olor para mantenerte fresca:

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG @tulsiandrose

FB @tulsiandrose

Podcast: www.tulsiandrose.com/podcast