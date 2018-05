Detallitos especiales para regalar a mamá el Día de Las Madres

Para la mamá, la esposa, la hermana, la mejor amiga... ¡Para todas!

¡El Día de las Madres está muy cerca! ¿Ya compraste los regalos? Si quieres sorprender a tu esposa, mamá, o a tu mejor amiga en su día, te aseguro que lo que más le llegará al corazón es un detalle con mucho amor, y claramente algo que pueda utilizar mucho. El Día de las Madres es uno de los días más importantes en todo el año. ¡Tener a nuestras mamás y poder celebrarlas es una bendición! Si necesitas un regalo que sea especial para esa mujer importante en tu vida; entre estas opciones a continuación encontrarás algunas ideas para dar ese detallito especial.

1. Para el cuidado de la piel – FARSÁLI Rose Gold Elixir:

No creo que exista mujer en este mundo que no le guste cuidar de su piel y lucir divina. El Rose Gold Elixir de FARSÁLI es un aceite de belleza con infusión de oro de 24 quilates que es rico en vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales, lo que lo hace ideal para el cuidado de la piel. Este aceite de semilla de rosa mosqueta penetra rápidamente para nutrir tu piel mientras ilumina y mejora visiblemente la textura de la misma. Está repleto de ácidos linoleico y linolénico, vitamina C y vitamina A para ayudar a reducir la aparición de líneas finas y decoloración.

Regálale a esa mujer especial de tu vida este aceite de rápida absorción que puede usarse como un humectante diario efectivo, o en conjunto con la rutina de maquillaje.

Ingredientes principales:

Oro 24K

Aceite de semilla de rosa mosqueta

Aceite de semilla de cártamo

Aceite de semilla de calabaza

Vitamina E

Aceite de limoncillo

Aceite de cáscara de naranja

Cómo utilizarlo:

Siempre agita bien antes de usar para asegurarte de que cada aplicación esté enriquecida con los copos de oro de 24 quilates

Aplica a diario unas gotas en la palma de las manos y presione suavemente sobre la cara y el cuello, Para mejores resultados, usarlo en la mañana y tarde

Se puede usar para hidratar los labios antes de aplicar lápiz labial

Usar de 1-3 gotas para mezclar con tu base favorita o corrector para mantener la piel hidratada y brillante.

2. Una cajita “Como Coco” puertorriqueña, de Anda Pa’l:

¡Un detallito puertorriqueño! Todos los años tratamos de encontrar un regalo especial que ayude a acortar la distancia entre la familia que vive lejos de nosotros. Para este Día de Las Madres inspírate para regalar los deliciosos snacks tropicales de Dulzura Borincana, los originales diseños de Anda Pa’l, y los elegantes diseños de Sofia Tort .

Estas cajitas “Como Coco” le sacarán una sonrisa a todas las madres en tu vida. Todo en cada cajita está hecho a mano, con mucho amor y disponible en cantidades limitadas, haciéndolo un regalo único y super especial.

3. Un detalle de joyería – Collar de corazón con piedra azul:



Si quieres dar un detalle de joyería, esta opción puede ser la ideal. Este collar de corazón tiene un grabado que dice “Te amo hasta la luna y de regreso”, de oro blanco de 18Q sobre plata esterlina y extensor ajustable. Incluye una piedra azul con diseño de May Birthstone. Viene en una caja de regalo de joyería fina azul marino. Viene en varios colores a escoger.

El color plateado y el diseño minimalista de este collar de corazón lo convierten en un complemento elegante para la colección de joyas de cualquier mujer. Lo consigues en Amazon por menos de $40.

4. Un tratamiento de belleza – Jabón de aceite de oliva hecho a mano:

Consiente a tu mamá con un set de jabones naturales para que pueda disfrutar de un baño relajante en su día.

Review en Amazon: “¡Qué deliciosos jabones! No, no los comí, pero de seguro que quería, son fragantes y sedosos, y hacen que mi piel brille. Están hechos de ingredientes naturales. No existe nada más delicioso para consentirse a sí mismo. Definitivamente los reordenaré“. Por: Sophleeon – 5.0 de 5 estrellas

Para más opciones de regalos para el Día de las Madres, visita nuestra Guía de Compras.