Día del Padre 2019: Los 10 mejores regalos para dar por menos de $35

Opciones económicas para todos los gustos.

¿Sabes lo que vas a regalar en el Día de los Padres? Los días pasan rápido y ya va siendo tiempo de prepararnos con todos esos regalos para darle a papá, y al hermano, y al abuelo, y al tío… No importa la personalidad, la edad o el gusto individual de cada uno; aquí encontrarás lo que mejor se ajuste a sus necesidades e intereses. ¡Y a las tuyas, porque son regalos versátiles para todos los papás!

En esta ocasión te mostramos los regalos que a todo padre le encantará recibir, por menos de $35:

Echo Dot es un dispositivo de manos libres, con control de voz, con un pequeño altavoz incorporado, que también puede conectarse a los altavoces o auriculares a través de Bluetooth o a través de un cable de audio para ofrecer sonido estéreo a los altavoces que elija.

Dot se conecta al servicio de voz de Alexa para reproducir música, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes, proporcionar información, noticias, resultados deportivos, tiempo y más. Es uno de los dispositivos electrónicos más vendidos en Amazon con sobre 2,000 reviews.

Moderno estéreo con Bluetooth, compatible con USB, tarjeta SD, y cable auxiliar, no posee lector de CD. Incluye soporte para el teléfono.

Coloca tu teléfono en el soporte del estéreo y activa el GPS. Reproduce vídeos o películas con total comodidad, perfecto para cuando estás en tráfico a diario o en viajes familiares. Disponible en Amazon en oferta por menos de $30.

3. Cadena y aro “Love you Dad”: Desde $7.99

Juego de collar y aro en acero inoxidable, extremadamente durable. Tiene grabado “Love You Dad”, y “DAD” en el metal. El diámetro del aro es aproximadamente 2.2 cm, longitud total de la cadena de unos 50 cm, el peso de aproximadamente 17,5 g.

Es uno de esos regalos más convenientes de parte de hijo(a) a padre. ¡Es un detalle que puede llevar a diario y cerquita del corazón! Disponible en Amazon por menos de $12.

Reloj elaborado en material de madera ligera. Utiliza un movimiento de cuarzo japonés. Además, viene con un dial que imita los rayos del sol para facilitar la lectura y viene con correas ajustables.

Y cuando se nos hace difícil encontrar el regalo perfecto para el abuelo, un reloj siempre nos resulta perfecto porque se adapta a todos los gustos y necesidades. Además, cuenta con la posibilidad de grabarlo con el texto de tu elección.

5. Perfume Nautica Voyage – por menos de $20:

Nautica Voyage es una fragancia fresca y veraniega. Entre sus ingredientes tiene hoja verde, manzana, mimosa empapada, sailcloth, loto de agua, madera de cedro, almizcle, musgo, y ámbar.

Este perfume es para un hombre de espíritu aventurero y apasionado. Esta fragancia resalta una rica fusión de musgo húmedo y ámbar leñoso refinado, lo que hace que resulte mejor uso an temperaturas frescas. Es el #1 más vendido en Amazon, con cerca de 5,000 reviews.

6. Mocasines con costuras claras Moodeng: Desde $19.99

Mocasines de cuero con costura realizada a mano, suela de goma antideslizante y plantilla de espuma. Disponibles en negro, caqui y marrón.

Un modelo moderno y juvenil, perfecto para ir a trabajar o para una salida casual. Poseen un forro interno transpirable que lo hacen un calzado apto para ser usado en cualquier estación del año.

7. Samsung U – Auriculares: $31.20

El diseño de estos auriculares posee reducción de ruido de doble micrófono y cancelación de eco, reducen las interferencias de sonidos externos y la retroalimentación durante las llamadas. Te ofrecen un sonido claro y de alta calidad.

La duración de sus baterías es de aproximadamente 10 horas de conversación, sus controles son fáciles de usar. Son prácticos y ligeros, posees unos tapones magnéticos para los oídos cuando no están en uso.

8. Brazalete giratorio para teléfono: $15.99

El brazalete elaborado en lycra transpirable y neopreno, te brinda una experiencia de uso suave y sin olores. Es liviano, elástico y lavable con agua. Compatible con iPhone X ,8, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, LG, G6, G5, Galaxy s8, s7, s6 Edge y muchos más.

Con giro de 180°, el brazalete te brinda también resistencia al hacer ejercicio, gracias a su tela adicional. Además de acompañarte en el ejercicio, con él podrás jugar, ver videos y leer libros electrónicos sin tener que usar las manos.

9. Delantal compacto para afeitado Beard King: $24.99

Con este práctico delantal de color negro y tela extra suave, podrás depilarte tranquilamente ya que atrapa todos los vellos que vas dejando. Se ajusta al espejo fácilmente.

Este delantal te permitirá atrapar todo el vello de la barba y el bigote desechando de manera cómoda y sin desórdenes en el baño.

10. CARTMAN – caja de herramientas de 39 piezas: $23.99

Contiene herramientas de alta resistencia fabricadas con precisión. Trae 39 piezas en total, entre las que se encuentran 1 cinta métrica, 1 pinza martillo, 1 pinza de deslizamiento de 6 ” y mucho más. Vienen en un práctico estuche moldeado por soplado.

El juego cuenta con un tratamiento térmico y cromado para resistir la corrosión, de manera que será de larga duración. Con ellas podrá llevar a cabo instalaciones, reparaciones y mantenimiento de tus aparatos.