Dieta hipocalórica: ¿Qué es y cómo llevarla a cabo para bajar de peso?

¡Una dieta efectiva para adelgazar naturalmente!

La dieta hipocalórica es un régimen dietético que se basa en la restricción calórica diaria. Es una de las más exitosas para la pérdida de peso de manera natural.

Este tipo de dieta es muy importante que la lleves a cabo consultando primero con un médico, para que puedan en conjunto definir el tipo de alimentos que puedes o no consumir; y para que evalúe tus necesidades particulares. La dieta hipocalórica se basa en consumir productos bajos en calorías como las frutas y vegetales.

Cuando realizas esta dieta se recomienda practicar ejercicio en conjunto para poder llegar a tu objetivo y no dar vuelta atrás. También, la forma en la que cocinas tus alimentos es fundamental, por lo que debes evitar a toda costa el preparar alimentos fritos. Al comenzarla, recuerda respetar las cinco comidas y horarios de las comidas del día. Recuerda que no se trata de quedarte con hambre, ni de disminuir el consumo de alimentos, si no de solo manejar el consumo de calorías.

En adición, intenta comer despacio y masticar bien cada comida, para que la señal de saciedad llegue al cerebro, y al final no sientas que te quedaste con hambre.

Consejos para llevar a cabo la dieta hipocalórica:

1. Prepara tus alimentos de forma saludable utilizando una Air Fryer:

“Air Fryer” o “Freidora de aire” para preparar tus comidas de manera saludable. Esta freidora te mantendrá el sabor y textura original de tus comidas, pero tendrás cero culpa al usarla. Te funciona para hacer papas fritas, parrillas, pasteles y asados, para hacer pollo, hamburguesas, pescado, y más con solo una cucharada o menos de aceite. Te incluye 2 libros de cocina exclusivos con más de 50 recetas.

Además, todas las piezas son aptas para el lavavajillas.

2. Practica ejercicios regularmente con equipo fácil de usar:

Esta escaladora elíptica es ideal para hacer ejercicios de bajo impacto. Puedes controlar el nivel de intensidad de la rutina muy fácilmente y sus materiales resistentes le permiten soportar hasta 220 libras de peso.

Los pedales y mangos está recubiertos con un material antideslizante que brinda un mejor apoyo a los pies y los brazos. Disfruta de un ejercicio casero fácil de realizar y muy divertido.