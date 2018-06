Disminuye la apariencia de las venas varicosas al usar estos 3 productos a base de café

El café tiene infinidades de usos... ¡Descúbrelos!

Las venas varicosas son el enemigo número uno de todas las mujeres y hombres también. Estas no solo son un problema estético si no, que muchas veces cuando se complican provocan un dolor insoportable, que no nos deja sentirnos cómodos y cómodas mostrando nuestras piernas por culpa de esas horribles varices. Si trabajas la mayor parte del día de pie, como por ejemplo, si eres enfermera, estilista, barbero, etc.,sabes de lo que te hablo. Para todas las personas que sufren de este mal, aquí te comparto 3 productos que debes utilizar para aliviarlas y con su uso contínuo, lograr desaparecerlas.

1. Arabica Coffee Scrub:

Vas a estar muy a favor de usar este exfoliador de café. Está elaborado con café gourmet de alta calidad, todo natural, que suaviza la piel al eliminar la suciedad y las células muertas de la piel. Esta fórmula también contiene aceite de coco, aceite de oliva, manteca de karité, aceite de almendras dulces, aceite de semilla de uva, haciendo de este exfoliante aromático un elemento básico de lujo en cualquier régimen de cuidado de la piel.

Es un gran aliado para aclarar las venas varicosas. Este producto exfolia e hidrata la piel utilizando ingredientes naturales como la sal del mar muerto y aceite de oliva. También ayuda a reducir la apariencia de acné, estrías y arrugas. Es el #1 más vendido en Amazon.

2. Jabón de café hecho a mano:

El jabón de café es un jabón espumoso y con ricas propiedades estimulantes. Hecho especialmente para personas con piel sensible sin fragancias químicas, con aceite de palma orgánico sostenible; y sin colorantes artificiales.

Te sentirás limpia y fresca todo el día al utilizarlo. Aplícalo por varios minutos frotándolo directamente sobre las zonas más conflictivas y delicadas, como glúteos, para estimular la circulación y eliminar la grasa acumulada; y para estimular la circulación de la piel, lo que hace que se formen las venas varicosas.

3. Crema de cuerpo de café – Castillo Acre:

El aceite de oliva extra virgen puro y el aceite de almendras dulces mezclados se añaden al café recién molido y crea esta rica y penetrante loción de café para la piel. A eso se le añade rica manteca de cacao y leche fresca de cabra. La leche de cabra tiene una sorprendente capacidad para proporcionar beneficios profundos de hidratación a la piel.

Los resultados son duraderos, absorben libremente y no dejan residuos grasos. Esta crema hidrata la piel seca, retrasa los signos de envejecimiento, tensa la piel, reduce el enrojecimiento y sobre todo penetra profundamente para aclarar venas varicosas y reducir la celulitis. Esta crema está hecha a mano en pequeños lotes con gran cuidado. Cada ingrediente es pensado e investigado para obtener los mejores resultados posibles.