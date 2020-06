Disponibles en Amazon: Cremas y productos para las arrugas del cuello y pecho

Para disminuir las arrugas que te salen, sin importar la edad que tengas o el factor porque te salgan...

Si quieres ser tu mejor yo, sintiéndote más hermosa y segura en tu propia piel, necesitas buscar productos para el cuidado de la piel con un alto porcentaje de ingredientes seguros que actúan a nivel celular. La aparición de arrugas en el cuello y pecho, si llegan por la edad, pero también por la exposición al sol, la manera en que duermes y más.

Mira algunas opciones de cremas y productos para minimizar las arrugas del cuello y pecho a cualquier edad.

1. Crema reafirmante StriVectin:

Logra una silueta más esculpida y juvenil con esta crema ligera avanzada para el cuello. El innovador complejo de elevación de gravitito-cf ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y proporciona una elevación visible, al tiempo que suaviza la apariencia de las líneas horizontales del cuello.

La tecnología patentada nia-114 fortalece la barrera de humedad de la piel y defiende contra los agresores ambientales. Los efectos de la gravedad parecen invertidos para una definición más refinada y tonificada. Instrucciones de uso: 1. Aplicar sobre la piel limpia por la mañana y por la noche 2. Aplicar una capa delgada en la parte delantera del cuello 3. Masajear suavemente sobre la piel con un movimiento hacia arriba 4. Aplicar a lo largo de la línea de la mandíbula y los lados del cuello 5. Masajear en el escote en un movimiento circular. Disminuye también la apariencia de decoloración en el cuello.

2. Activ – Crema reafirmante para el cuello y pecho:

Crema antienvejecimiento hidratante para cuello y escote, reductor de barbilla, y crema para apretar la piel. Para obtener los mejores resultados, aplicar ACTIV de 1-2 veces al día en los contornos de la barbilla, la mandíbula, el cuello y el escote. Masajea con un movimiento circular, mientras que te aseguras de aplicar también en la parte posterior del cuello.

La piel debajo de nuestra barbilla es delicada. Cuando se aplica en el cuello y la cara, ACTIV Neck Firming Cream refina los contornos faciales e ilumina la tez, dejando la piel radiante. No dejes que la piel flácida se interponga en el camino de tu belleza natural.

ACTIVSCIENCE aporta la ciencia más avanzada al cuidado de la piel.

3. besito – Crema para el cuello reafirmante y humectante:

Con péptidos, vitamina E, manteca de karité, y otros ingedientes beneficiosos para tu piel. Esta crema reafirmante de cuello Besito levanta, da firmeza, y rellena las arrugas.

Es una crema eficaz para el cuello que apoya el levantamiento, y la reparación del cuello y el escote. Un avanzado complejo de péptidos antienvejecimiento, combinandos. Esta fórmula es libre de parabenos, sulfatos, crueldad libre, y sin gluten.

4. HSBCC – Crema reafirmante de cuello con péptidos:

Crema para el cuello hidratante, antiarrugas, y antienvejecimiento. Diseñada para dejar la piel delicada y suave, llena de vitalidad juvenil, mostrando un cuello encantador.

Esta crema reafirmante para el cuello puede reparar la piel crepé para mejorar la relajación de la piel del cuello y al mismo tiempo puede reducir las arrugas. Un complejo avanzado de péptidos antienvejecimiento, que combina: Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptido-7, Acetyl Dipeptide-1 etyl Ester, Trifluoroacetil Tripeptido-2. Vitamina E (Tocoferil acetato), manteca de karité, extracto de frutas de manzana, aceite de germen de trigo, aceite de almendras dulces, y extracto de centeno.

Reduce los signos de envejecimiento y mediante la renovación celular

Restaura la elasticidad de la piel a través de la hidratación profunda y la síntesis de colágeno

Revitaliza el tono de la piel a través de la nutrición de la piel y aumenta la circulación sanguínea.

Esta crema reafirmante para el cuello no es grasosa, no deja una sensación pegajosa, grasa, y no irrita tu piel. Proporciona una sensación fresca y cómoda durante todo el día. Para su uso, aplicar la cantidad medida en la cara y el cuello limpios por la mañana y por la noche. Frotar suavemente hasta que se absorba a fondo.

5. Aceite StriVectin Star Light Retinol:

Esta fórmula avanzada combina 3 tecnologías de retinol separadas pero sinérgicas, incluido el retinol biomimético de origen natural, que imita los procesos naturales de la piel para recibir mejor los beneficios del retinol, con un nutritivo aceite de escualeno y la tecnología patentada NIA-114 para limitar la sensibilidad.

Los aceites de Escualeno y Semillas de Chia derivados de plantas hidratan y reponen la piel con ácidos grasos esenciales. La astaxantina y la pro-antocianina, dos de los antioxidantes más potentes, alivian y protegen la piel seca. El NIA-114 patentado ayuda a limitar la sensibilidad cutánea común al retinol.