¿Dónde y cómo puedo obtener mi informe de crédito?

Conocer su informe de crédito es vital para estar financieramente estable.

Indiscutiblemente usted debe conocer la información que contiene su historial crediticio, ya que los datos que este informe reporta es sumamente importante a la hora de aplicar para un préstamo, seguro de auto, tarjeta de crédito y hasta para un trabajo.

Debido a esto usted debe pedir su informe a las tres compañías principales de informes de crédito del consumidor: Equifax, Experian y TransUnion. Usted tiene derecho a un informe de crédito gratuito cada 12 meses, por cada una de las compañías mencionadas. Al solicitar los informes cada 12 meses usted podrá supervisar su historial de crédito constantemente y corregir de ser necesario alguna información incorrecta o fraudulenta.

El informe lo puede solicitar de las siguientes maneras:

En línea: Visite AnnualCreditReport.com Por teléfono: Llame al (877) 322-8228 Por correo: Descargue y complete el formulario de Solicitud de Informe de Crédito Anual (en inglés) .

Envíe por correo el formulario a:

Annual Credit Report Request Service

P.O. Box 105281

Atlanta, GA 30348-5281

Usted puede solicitar una copia gratuita de su informe de crédito por internet al sitio web AnnualCreditReport.com. Esta página es la única que está autorizada para entregar los informes de crédito anuales gratuitos que están garantizados por ley. Así que si usted ve que otras compañías o páginas web promocionan que brindan informes gratuitos, tenga cuidado. Porque estas organizaciones no están obligadas por el gobierno federal a proporcionar informes de crédito sin costo alguno y pueden requerir cargos adicionales o una suscripción.

Por otra parte, usted también puede solicitar un informe de crédito a otras agencias como American Data Bank y First Advantage Corporation. Estas compañías pueden desarrollar informes más especializados acerca de su historial de empleo o de residencia y por lo general cobran una cuota.

Algunos datos que debe saber acerca de su informe de crédito:

¿Qué son las compañías de informes del consumidor especializadas?

Las compañías especializadas en informes del consumidor como Equifax, Experian y TransUnion tienen como misión recopilar y compartir información acerca de su transaciones bancarias, historial de pago (de productos, préstamos y tarjetas de crédito) y historial de empleo.

¿Qué datos contiene el informe de crédito?

En el informe de crédito puede aparecer su historial de pagos de tarjetas de crédito y préstamos, direcciones anteriores, cantidad de tiempo en cada residencia, transacciones bancarias, etc. Por lo general, los pagos de facturas de servicios públicos como teléfono, cable, electricidad o agua no aparecen en el informe.

De igual forma, su puntuación de crédito no aparecerá, puesto que los informes gratuitos que proveen las agencias no lo incluye. No obstante, si desea conocer su puntuación puede comunicarse con la compañía de su tarjeta de crédito para obtener el puntaje de forma gratuita.

Por otro lado, en su informe usted podrá conocer todas las compañías y agencias que han solicitado su historial de crédito durante el último año.

¿Quién puede solicitar mi informe de crédito?

Las empresas de informes de crédito pueden enviar su historial crediticio a los acreedores, autoridades de gobierno, arrendadores, empleador, universidades, aseguradoras de salud y tribunales.

¿Qué debo hacer si veo el mismo error en mi informe de crédito?

Si usted encuentra información incorrecta en su informe de crédito, la compañía que proporciona la información tiene la responsabilidad de eliminar o cambiar los datos erróneos, según lo estipula la Ley de Informes de Crédito Justos (FCRA, por sus siglas en inglés). Usted debe de comunicarse con la compañía que brindó esta información incorrecta y presentar una queja o disputa para que la eliminen. También usted puede informarle a las compañía de informes de crédito (Experian, Equifax, y/o Transunion) que su informe contiene información incorrecta para que ellos investiguen.

En los Estados Unidos existen muchas compañías que lo pueden ayudar a eliminar datos incorrectos en su informe de crédito. Si usted desea que un profesional evalúe su informe o necesita ayuda para entender su historial de crédito puede considerar las siguientes compañías:

Esta compañía evalúa todo su historial de crédito y si encuentra que hay reportes que no son ciertos o no tienen fundamentos se comunica con los acreedores para eliminarlos. Además, le puede proveer una consulta y consejos personalizados para mejorar su puntuación de crédito. Usted puede realizar una llamada gratuita y conversar por 15 minutos acerca de su informe de crédito.







Sky Blue se encarga de investigar todo su informe de crédito y si encuentra información que es errónea se comunica con los acreedores o compañías para eliminar la información. De esta manera Sky Blue te ayuda a buscar las mejores alternativas para mejorar su puntuación de crédito. Sin embargo, para obtener los servicios de Sky Blue tienes que pagar $79.00 mensuales.

