Echo Spot: ¿Cuáles son los beneficios de este dispositivo electrónico de Amazon?

Disfruta de los mejor de la tecnología que Amazon trae para ti.

Amazon no para de innovar para satisfacer las necesidades de sus clientes. No fue suficiente con la expansión de sus tiendas Amazon Go, ahora, acaba de lanzar al mercado Echo Spot, un dispositivo electrónico compacto que funciona como reloj despertador.

Estos son sus principales beneficios:

Posee conexión a internet.

Te permite controlar los aparatos inteligentes de tu hogar u oficina.

Su tamaño no ocupa gran espacio. Podrás ponerlo en lugares pequeños.

Realiza llamadas a través de Alexa Calling.

Pantalla táctil fácil de usar.

Compatible con distintas aplicaciones de música y estaciones de radio.

Conoce más del producto:

Dispositivo despertador de forma redonda que combina pantalla de 2.5 pulgadas con un cámara en la parte superior. Posee sistema de reconocimiento de voz y manos libres.

Disponible en negro y blanco. Se conecta a Spotify, Pandora, iHeartRadio y TuneIn para colocar tu música favorita. Además, viene con Bluetooth integrado que permite transferir canciones desde un teléfono o tablet. Tiene más de 1700 calificaciones de clientes, y el 80% lo evalúa con más de 4 estrellas. Lo consigues en Amazon a un costo de $129.99.

