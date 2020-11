El arte de no quedarte con las ganas: El nuevo libro de la reconocida productora de Despierta América, Luz María Doria

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si hay una persona que nos inspira a muchas mujeres latinas y nos empodera con sus palabras, lo es Luz María Doria; la reconocida productora ejecutiva del programa matutino Despierta América, que todas las familias hispanas amamos.

En esta ocasión, LuzMa, como le llaman en su círculo más cercano, nos comparte su nuevo libro “El arte de no quedarte con las ganas“.

¿Eres de l@s que repite “no tengo tiempo” con frecuencia? ¿Nunca encuentras ese momento que tanto necesitas para organizarte y le das prioridad a todo menos a ti? ¿Le echas la culpa a la falta de tiempo de todos los sueños que te han quedado por cumplir? En su tercer libro, Luz María Doria, autora de “La mujer de mis sueños” y “Tu momento estelar“, analiza con su estilo único cómo ganarle la batalla al tiempo para vivir con mayor plenitud y nos lleva a preguntarnos qué pasaría si todo se acabara hoy.

A través de entrevistas con poderosos profesionales como Victoria Alonso, VP de Marvel Studios; Javier Meza, VP Global de Marketing de Coca Cola; Lisa Bilyeu, cofundadora de Quest, y Francisco Alcaide Hernández, reconocido autor español, entre muchos otros, Luz María reflexiona sobre cómo la pandemia del 2020 cambió la manera en que manejamos los hilos del tiempo y recopila los mejores consejos para dejar de posponer la felicidad, organizar tu cerebro y tu agenda, cumplir con todo lo que te propones y aprender, de una vez y para siempre, el arte de no quedarte con las ganas.

“El tiempo puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo… y es tu relación con el mismo, como lo visualizas, lo interpretas y lo administras, lo cual define ese resultado. Luz María Doria logra arrebatarle la complejidad a este asunto mediante una introspección brutalmente honesta, sencilla y divertida en donde a flor de piel expone su propia travesía a través de su tiempo. Su experiencia, tanto errores como logros, sin duda te ayudarán a sacarle el jugo a la vida. “El arte de no quedarte con las ganas” te va a enganchar desde el principio, le dedicarás tiempo al leerlo y será una gran inversión del recurso más importante que Dios nos ha regalado…tiempo”. Dr. Juan Rivera – Corresponsal Médico de Univisión Networks

PREVENTA DEL LIBRO "El arte de no quedarte con las ganas"

En su cuenta de Instagram, Luz María Doria compartió lo siguiente:

“Hoy deja de ser solamente mío. Ya puede ser nuestro. Se los entrego con el mismo amor, deseo de servir, pasión y fuerza con que lo escribí durante este año al que le hemos puesto el apellido de “difícil”, pero que quizàs sea el màs importante de nuestras vidas. El que màs nos ha enseñado. A mí me hizo ser amiga del tiempo. Le prometí no volver a perderlo nunca màs y no volver a repetir esa mentira de que no lo tengo. Espero que lo reciban con una gran curiosidad y que leerlo les sirva tanto como a mí me sirvió escribirlo.

Despuès les cuento màs de “No te quedes con las ganas”, que quizás sea, desde ya lo digo, el libro màs generoso que yo escriba en mi vida. Despuès les cuento por què. Ya los està esperando en @amazon #Notequedesconlasganas”.

Otros libros de Luz María Doria:

La mujer de mis sueños – Secretos de famosos y triunfadores para lograr tu éxito

La productora de Despierta América en Univision, Luz María Doria, narra su historia y experiencias a lo largo de su carrera. Todos soñamos con triunfar, con lograr lo que nos proponemos. No importa la edad, siempre pensamos en esas versión mejorada de nosotros mismos que queremos ser. En La mujer de mis sueños, verás que sí es posible lograrlo: con fe, sin miedo y con muchos consejos.

En estas páginas descubrirás los secretos que Luz María ha recogido durante más de 30 años de carrera para que tú también puedas convertirte en la mujer —o el hombre— de tus sueños.

En Tu momento estelar, Luz María investiga historias de éxito y analiza el proceso detrás de los mismos. Narradas en un lenguaje coloquial, haciendo gala de su inteligencia y sentido del humor, se vale no solo de sus propias vivencias, sino también de inspiradores testimonios de triunfadores —algunos famosos y otros no tanto— para descifrar el camino que lleva al éxito.

¿Es el éxito la consecuencia del esfuerzo y la estrategia? ¿Se puede manipular el destino? ¿Cómo se desarrolla el arte de hacer de tripas corazón y triunfar en la vida? De la mano de Luz María Doria, en Tu momento estelar, encontrarás estas y otras respuestas que cambiarán la manera en que percibes hoy tu futuro.