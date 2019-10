¿El control remoto de tu TV se rompió? Mira estas 4 alternativas para reemplazarlo

Reemplaza tu control remoto con cualquiera de estas opciones.

Antes no existían los controles remotos para manejar los televisores, pero hoy sin duda no sabríamos que hacer sin ellos. Si tu control remoto se rompió, no desesperes, en esta guía te mostramos 4 opciones que se adaptan a cualquier marca de TV y te devolverán la comodidad en tu casa.

1. Control universal GE

Con este control de GE puedes manejar cualquier televisor, de marcas como Samsung, Vizio, LG, Sony, Sharp, RCA, Panasonic y más, y también sirve para controlar aparatos de streaming como Roku o Apple TV. Utiliza 2 baterías AA que no están incluidas y puedes controlar con él hasta 4 dispositivos.

Disponible en varios colores, este control tiene un precio de $9.27 y aunque es el más costoso de la guía, sirve para todas las marcas de televisores. Tiene un tamaño de 6.99’’ de alto y botones que controlan el televisor, DVD, cable y auxiliar. La marca es una de las más reconocidas en el sector y ofrece servicio técnico gratuito en Estados Unidos.

2. Control Aiditiymi

Este control remoto de Aiditiymi es especial para televisores marca LG y también sirve para smart TV, por los botones específicos que incluye. Funciona con 2 baterías AA que no están incluidas y tiene unas dimensiones de 6.5 x 2 x 1 pulgadas.

El control remoto Aiditiymi tiene un precio de $6.50 y es el más barato de la guía. También es el más vendido en Amazon, con una buena valoración. Los clientes mencionan que no necesita configuración y funciona al instante.

3. Control QWERTY Vinabty

Especial para televisores marca Vizio, este control remoto Vinabty se destaca por tener un teclado QWERTY en la parte trasera, para poder controlar las aplicaciones de un smart TV con facilidad. Por sus botones, puede controlarse la TV y también cualquier aparato de streaming, con la particularidad de incluir un teclado que además tiene iluminación para usar en la oscuridad.

Con un precio de $8.95, este es el control remoto más completo, por su teclado, ya que facilita la escritura y control de distintas aplicaciones de contenido. Tiene un tamaño de 9 x 2 x 1 pulgadas y los clientes en Amazon afirman que es muy cómodo de usar y aporta más funcionalidad que el control de televisores Vizio original.

4. Control para Samsung Agrox

El control remoto de Agrox funciona con televisores de la marca Samsung y con 2 baterías AA, que no están incluidas. Sirve tanto para televisores normales como para smart TV y tiene un tamaño compacto de 6.8 x 3.3 x 0.5 pulgadas.

Este es el control más costoso de la guía, con un precio de $9.98, pero también es el mejor valorado. En Amazon, los clientes mencionan que este control remoto funciona muy bien y que no necesita configuración. Además, es una buena opción para tener un control remoto a cada lado de la cama o sofá sumando comodidad.