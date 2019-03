Una bebida que debes de tomar ya.

El té verde es una bebida antioxidante gracias a tus polifenoles. Tiene grandes propiedades y beneficios para la salud. Pero, ¿el té verde puede ayudar a bajar el colesterol?

El té verde puede ayudar a reducir el colesterol en la sangre de manera segura y sin efectos secundarios por sus flavonoides. También ayuda a la regeneración de las células del corazón, pues es un gran antioxidante natural. Asimismo, acelerar el metabolismo para que los nutrientes sean mejor absorbidos, mejore la digestión y no retengas líquidos.

Si estás queriendo perder peso o estás en dieta, el té verde te ayudará mucho. Recuerda tener un consumo no mayor de 4 tazas para que no te quite el sueño y tener una alimentación saludable.

Un consumo frecuente del té verde ayuda a que tu piel esté hidratada, retrasa los signos de envejecimiento, esté tersa y suave. Las cremas faciales que tienen té verde te ayudarán a calmar irritaciones, da hidratación y humedad adecuada para tu piel y te ayudará para retrasar las arrugas.

Este té verde tiene cero calorías y siempre contienen cafeína. Es ideal para que lo sustituyas por el café. El té verde ayuda a eliminar el mal aliento. Esta caja tiene 100 sacos de té. Puedes hacerlo caliente o frío para refrescarte en un día de calor. Al consumir té verde puedes ir más baño, pues mejora la digestión y evita que retengas líquidos.

Si quieres algo más refrescante o quieres un boost de energía, este té helado de té verde es una gran elección. No tiene ningún endulzante. Y, es libre de calorías, es ideal si estás en dieta o en tu periodo menstrual porque acelera el metabolismo, evita que te inflames y produzcan gases.

El té verde puede tener un sabor fuerte, este paquete de tés combina ingredientes cítricos y añade hierbabuena para que al beberlo su sabor sea refrescante. Este paquete incluye 60 sobres, siempre debes de consumirlo por las mañanas, porque tiene un alto contenido de cafeína, pero sin los efectos del café.

