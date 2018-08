Electrónicos para equipar tu dormitorio de la Universidad de manera inteligente

Para que te ayuden a manejar el estrés durante el semestre...

Con el comienzo de clases pronto, quisimos compartir algunos consejos que los estudiantes y los padres pueden usar para equipar los dormitorios de la universidad usando una tecnología inteligente. Así facilitan y hacen más ameno los estudios lejos de casa.

A continuación te detallamos las formas en que los dispositivos Amazon pueden ayudar a los estudiantes universitarios con presupuesto limitado, desde estudiantes de primer año hasta adultos mayores. ¡Busca el que más te convenga!

● Tabletas Fire: las tabletas Fire hacen que sea fácil estudiar, hacer anotaciones de las clases, pero además, de disfrutar de películas, programas de TV, otros libros, juegos, musica, aplicaciones favoritas y más. También, con la nueva base de carga de modo de demostración, simplemente coloca tu tableta en el puerto y pide a Alexa que te muestre tu calendario diario, puedes encender las luces, reproducir tu libro audible favorito y más. Todo mientras tu tableta Fire HD se carga en la base.

● Fire TV Stick para streaming: Algunos estudiantes necesitan ver video, películas y series como parte de sus clases. Con el Fire TV Stick, puedes verlos pero además podrás ver los principales eventos deportivos y espectáculos populares de la actualidad sin necesidad de una costosa caja de transmisión o suscripción por cable. Con acceso a la selección de más de 500,000 películas y episodios de TV de Amazon, así como acceso a decenas de miles de canales, aplicaciones y habilidades de Alexa.

● Botón de tablero para reabastecer los suministros de la habitación de la residencia de estudiantes: El botón Dash puede ayudar a reponer los elementos esenciales de supervivencia universitaria con la entrega de dos días. Elije entre una gama de marcas como Emergen-c para combatir gérmenes después de una semana fuerte de estudios, o Tide para cuando tu compañero de habitación decida “tomar prestado” discretamente tu detergente favorito.

● Dispositivos Echo como la mejor ayuda universitaria: Ya sea el Echo Dot, Echo Show, Echo Spot, Alexa puede simplificar todos los aspectos de la vida universitaria. Te mantendrá organizado con horarios, alarmas, calendario, recordatorios y más.

Echo Spot

Ejemplos de lo que le puedes preguntar a Alexa, pero recuerda que debes decir los comandos en idioma inglés:

■ “Alexa, set a repeating alarm for 7am.”

■ “Alexa, add office hours to my calendar tomorrow afternoon.”

■ “Alexa, remind me to do laundry tomorrow at 4pm.”

■ “Alexa, add pick up paper towels to my to-do list.”

■ “Alexa, good night.” — (Alexa apagará las luces, encenderá tu ventilador y activará los sonidos del sueño)

■ “Alexa, keep me awake.” — (Alexa preparará tu café, encenderá las luces y reproducirá tu lista de música)

¡Mucho éxito en este nuevo año escolar!

