Elementos necesarios para hacerte un facial en casa como una profesional en belleza

Consiéntete tú misma en tu propio hogar y ahorra en el spa

A veces no se requiere gastar una fortuna para consentirte, ni acudir a un spa o a una súper clínica de belleza, por ejemplo, tú Puedes hacerte un facial en casa y adquirir los productos necesarios para lograrlo y que a la larga te van a hacer ahorrar por que podrás usarlos cuando te hagas faciales en múltiples ocasiones.

Lo primero es limpiar el rostro para eliminar toda la suciedad, restos de crema y maquillaje con un jabón adecuado, luego exfolia la piel para deshacerte de las impurezas incrustadas en los poros con una exfoliación. Posteriormente hazte un baño de vapor para el cutis.

Luego aplica una mascarilla, finalmente aplica tu crema hidratante en el rostro y usa una especial para el contorno de los ojos. El rostro quedará mucho más suave y terso. Si haces la limpieza de día la crema debe tener protección solar.

Una limpieza facial casera tiene muchos beneficios, la piel se oxigena, favorece la regeneración celular, da un aspecto más juvenil, elimina impurezas, retrasa la aparición de arrugas y más. A continuación los productos que necesitarás para hacerte una en la comodidad de tu hogar.

1. Limpiador facial de Vitamina C Face Wash:

Limpia los poros en pieles grasas, secas y sensibles con ingredientes orgánicos y naturales con potentes antioxidantes como la vitamina C y el aloe orgánico natural, este lavado facial funciona tanto para hombres como para mujeres para rejuvenecer la piel. Todos los tipos de piel verán los beneficios nutritivos de esta fórmula.

Este limpiador es un lavado facial suave que ayuda a limpiar y destapar los poros, los brotes y las imperfecciones. Penetra profundamente para mantener la piel hidratada, este limpiador de aceite utiliza una combinación de aceites calmantes y humectantes para dejar el rostro con un impulso de hidratación y una sensación de limpieza tanto por la mañana como por la noche.

2. M3 Naturals Himalayan Salt Scrub infundido con colágeno y células madre exfoliante natural para el cuerpo y la cara:

Este exfoliante corporal y facial de sal rosa del Himalaya totalmente natural con fruta de lichi y aceite de almendras dulces proporciona la mejor limpieza de aceite e impurezas para tu piel, stimula el colágeno natural y aumentan la longevidad de las células de la piel. Juntos, estos brindan un rendimiento anti-envejecimiento que tu esperas de M3 Naturals.

La combinación única de ingredientes puede ayudar a reducir la apariencia de acné, puntos negros, celulitis, estrías y cicatrices. Desintoxica extrayendo toxinas no deseadas, suciedad, contaminación y bacterias de tus poros y equilibrando el pH sistémico.

3. Spray de agua de rosas 100% puro, tónico natural de Baja Basics para piel, cabello y aromaterapia:

Un tónico natural y una bruma facial para todo tipo de piel, incluida la piel sensible. Úsalo como un refrescante cutáneo diario, reductor de imperfecciones y spray revitalizante estimulante. El agua de rosas calma la piel irritada, cierra los poros y ayuda a equilibrar los niveles de PH.

¡Aplícalo en las raíces y el cuero cabelludo para reponer la humedad perdida para un cabello más suave, brillante y saludable! El agua de rosas es refrescante y ayuda a reducir el enrojecimiento. El aroma floral es suave. ¡Un verdadero y suave aroma a rosas que refresca el cabello y la piel!

4. Mascarilla de arcilla de bentonita premium, naturaleza clínicamente probada:

Mascarilla con colágeno, alfa hidroxiácidos naturales y vitamina A, B, C, E minimizan los poros, el acné, los puntos negros, la piel grasa y las manchas oscuras para el rostro, los hombres y las mujeres. Repleta de arcilla de bentonita, arcilla de caolín, retinol, vitamina B, C, E y alfa hidroxiácidos naturales, esta mascarilla de arcilla agrega complejos patentados clínicamente demostrados que brindan los beneficios desintoxicantes más potentes entre los productos cosméticos para el cuidado de la piel de grado no RX.

Es suave incluso para pieles sensibles y propensas al acné, esta mascarilla de arcilla de bentonita exfolia suavemente y minimiza los poros, reduciendo la inflamación y permitiendo que la piel sane rápidamente.

5. Neutrogena Hydro Boost, gel crema hidratante de ácido hialurónico:

Crema para hidratar y suavizar la piel extra seca, loción facial sin aceite, sin fragancia, no comedogénica y sin colorantes. Tarro de 17 onzas de Neutrogena Hydro Boost Daily gel-cream humectante facial con ácido hialurónico que calma la piel extra seca. La fórmula del gel humectante proporciona una rápida hidratación a la piel, dejándola con un aspecto suave y flexible al restaurar la barrera natural de la piel contra la pérdida de humedad.

El ácido hialurónico, un hidratante que se encuentra naturalmente en la piel, atrae la humedad y la retiene. El humectante facial hidratante diario presenta una fórmula no comedogénica sin aceite, sin colorantes y sin fragancia y es de una marca recomendada por dermatólogos. La rica loción facial alivia la sequedad intensa al proporcionar un poder hidratante duradero. Este humectante de ácido hialurónico es el complemento perfecto para su rutina de cuidado personal hidratante en el hogar.

6. AmazonBasics, toallitas de felpa de algodón de secado rápido, extra absorbentes, verde espuma de mar. azul hielo y blanco, paquete de 24:

Toallitas de 100% algodón importado de felpa enrollada para mayor resistencia, alta absorbencia y secado rápido. Lo suficientemente suaves para usar en la cara y lo suficientemente fuerte para la limpieza general del hogar. Bordes reforzados para evitar que se deshaga, lavable a máquina y seguro secadora.