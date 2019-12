Elf on the Shelf: ¿Conoces esta popular y divertida tradición navideña?

Lo más importante y divertido de esta tradición es ¡ser muy creativos al momento de hacer las travesuras!

Este elfo o duende viene cada año directamente del Polo Norte, según quienes celebran esta tradición. Según la historia, su principal labor es ser los ojos de Santa Claus y reportar si los jovencitos de la casa se portaron bien o mal.

Los pequeños no lo deben de tocar, ya que se cree que el Elfo puede perder sus habilidades mágicas. Se comenta que cada noche estos pequeños duendes hacen una variedad de travesuras que son sujetas a la capacidad de la creatividad de sus padres. Y cada mañana los niños amanecen buscando cuál fue la travesura que hizo el duende durante la madrugada. ¡La reacción de los niños no tiene precio! Si no conocías la tradición, estoy segura que te encantará comenzarla de ahora en adelante.

Mira todos los Elf on the Shelf que puedes tener para divertirte con los tuyos en la casa:

1. Elf on the Shelf: A Christmas Tradition – Elfo explorador de ojos azules:

2. El duende en el estante Plushee Pal:

3. Libro y duende Santa’s Little Helper:

4. Kit de juego Elf on the Shelf Scout Elves At Play:

Con mucho orgullo y felicidad los padres de familia comparten sus obras (o mejor dicho, la evidencia de la travesura con los duendes) que resulta en risas y felicidad de sus hijos. Y cuando la creatividad se agota, la redes sociales sirven de inspiración. Busca el hashtag #elfontheshelf2019 y #elfontheshelf para encontrar nuevas ideas en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. ¡A divertirse en familia!

Mira aquí algunas ideas: