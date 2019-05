Elimina mosquitos e insectos molestos con estos 6 repelentes ultrasónicos

Dile adiós a las molestas picadas de insectos con estos repelentes.

Para mantener tu hogar y a toda tu familia libre de las molestias de los mosquitos e insectos, no hay nada mejor que poder contar con un repelente eficiente y seguro para todos los ambientes. Es así, como en la actualidad podemos contar con repelentes ultrasónicos diseñados para acabar con estas molestias visitas. A continuación te mostramos algunas de las mejores opciones disponibles para que elijas la mejor para ti:

1. Repelente Ultrasónico de Plagas

Es un dispositivo de interior que emite ondas electromagnéticas invisibles para repeler insectos, ratones, ratas, mosquitos, arañas, cucarachas y otros insectos sin tener que matarlos.

Después de unas semanas de uso puedes despedirte de las plagas y los ratones. Este potente dispositivo utiliza una tecnología segura y avanzada para alterar e irritar el sistema nervioso de las plagas.

2. Repelente Ultrasónico Premium

Cuenta con la tecnología de chips más reciente y más efectiva que cualquier otro repelente de plagas. Posee una luz nocturna que puedes encender o apagar con un solo botón.

Lo único que necesitas es conectarlo en un enchufe común de pared y dejar que se ponga a trabajar para ahuyentar a esa plaga para siempre. Es seguro y completamente inaudible para humanos y mascotas.

3. Repelente Ultrasónico ecológico

Este repelente ultrasónico de plagas emite ultrasonidos de alta frecuencia, lo que hace que las plagas pierdan la dirección y la conciencia, alejándolas de tu hogar. Está diseñado para proteger la naturaleza.

No produce radiación y no contiene productos químicos, no es tóxico, no produce olor ni ruido. Simplemente elimina la plaga sin matarlos, es una solución respetuosa con el medio ambiente.

4. Repelente Electrónico Portátil

Posee una combinación de ondas ópticas, ultrasónicas y electromágneticas, es altamente efectivo en un área de control de cobertura de 1100 pies cuadrados y una capacidad de penetrar en las paredes.

Es muy fácil de usar, sólo debes enchufar el dispositivo y presionar el botón durante tres segundos y está listo para funcionar. Es seguro para ti, tus niños y tus mascotas, además es respetuoso con el medio ambiente.

5. Enchufe Repelente Ultrasónico

Es un producto excelente que proporciona una solución y prevención de criaturas no deseadas. Elimina ratones, insectos, cucarachas, ratas y otras plagas, pero también evita que entren en el área protegida.

La frecuencia ultrasónica emitida por el dispositivo expulsa las plagas sin molestarte a ti, ni a tus hijos ni a los animales domésticos. Es perfecto para colocarlo en cualquier ambiente de tu casa.

6. Control de Plagas Ultrasónico

El repelente electrónico de plagas es seguro para las mujeres embarazadas y para los bebés, sin olor, sin ruido y sin radiación. Utiliza ondas de sonido de frecuencia ultrasónica para alejar a las plagas y a las ratas sin matarlos.

Es adecuado para ahuyentar las plagas de cualquier ambiente de tu casa sólo conectándolo a una toma de corriente regular. Generalmente le toma entre 3 y 4 semanas para surtir efecto.

