Entrega de juguetes de Navidad a niños en la Clínica Pediatrics 2000 en New York

Dar de lo que tenemos nos brinda la alegría para tener una vida feliz.

La Navidad es el tiempo perfecto para compartir amor y dar alegría, por eso El Diario NY, Guía de Compras y Madre de Dos TV nos unimos junto a Goya y participamos del Christmas Toy Drive en la Clínica Pediatrics 2000 en Nueva York.

En la emotiva actividad los niños recibieron juguetes de parte de uno de los participantes que hicieron la donación, Ruben Luna Jr., quién se mostró muy entusiasmado por decir presente “Espero que disfruten estos juguetes y todo lo que se va a regalar hoy en díá”.

Además, Rafael Toro de Goya Foods habló de la verdadera importancia de la Navidad “No se olviden que hay gente que necesita ayuda durante esta época. Si hay alguién en su edificio o vecindario sea un anciano o joven que necesita ayuda, busca alguna forma de ayudar a esa persona para que todos nosotros nos podamos sentir contentos durante esta época, dijo el portavoz de la empresa.

Por otra parte nosotros en MadredeDosTV no nos quedamos atrás porque estuvé a cargo de entretener a los niños y familiares en la lectura del cuento sobre de la historia de Floppy; dónde demuestra que no importa que las personas tengan diferencia físicas todos nos debemos amar y respetar por igual. Por parte de El Diario NY y Guía de Compras se dieron a la tarea de recolectar juguetes entre sus empleados previo al evento para donarlos en la actividad.

Por otro lado, el director médico de Pediatric 2000, Dr. Roberto Perelló mencionó la importancia de mantenerse saludable no tan solo en la época navideña, quién se mostró feliz al recibir tantos invitados en su clínica que se ha distinguido por tener un concepto muy particular : “ Los niños aman visitar nuestra clínica porque es muy colorida, un lugar amigable, juegan en los alrededores porque tenemos distintas areas de juegos y lo fundamental es que brindamos un ambiente saludable para que los niños no sientan miedo a la hora de visitar a su medico.

Grandes y pequeños gozamos de la actividad que unió a las familias y nos confirmó que el verdadero sentido de la navidad es ser agradecido y mostrar felicidad.

Algunos obsequios que se regalaron en la actividad:

1. Galletas Goya María Cookies paquete de 6



Aproximadamente son 30 galletas por paquete y las puedes acompañar tomando con un vaso de leche

2. Galletas Goya Palmeritas

Bajas en Sodio, libre de colesterol y no tiene grasas saturadas.

3. Bacalaítos Goya Pescados fritos

Mezcla de buñuelos de bacalaitos, solo necesitas agregar agua y tiene una buena fuente de proteínas. No tiene grasas saturadas, enriquecido con harina de trigo, bacalao deshidratado en polvo,ajo granulado y pejejil deshidratado.

4. Carritos Disney Pixar Mini Racers, Paquete de 10

10 carros pequeños de carrera y cada uno tiene un detalle muy particular.

5. Para colorear – Crayola Light- UP Tracing Pad, Coloring Board

Este juego le ofrece la confianza a los niños para crear en el tablero, porque pueden colorear y crear imagenes con los artículos de arte que estan incluídos.

6. Muñeca Melissa & Doug Mine to love Jenna

Adorable muñequita de cuerpo blando con 12 pulgadas de largo. Jenna es el tamaño perfecto para que puedas jugar con ellas.

Artículo para Guía de compras

Por: Haydeé Rosario

Madrededos.com

@madrededostv

Christmas Toy Drive : Pediatrics 2000