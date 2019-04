¿Es mejor obtener un préstamo personal o aplicar para una tarjeta de crédito?

Todo depende de tus necesidades y de los beneficios que deseas obtener.

Si necesitas obtener dinero para realizar una remodelación en tu hogar, pagar deudas o realizar una compra importante lo más conveniente sería obtener un préstamo personal, ya que obtendrás toda la cantidad que necesitas en un solo pago. Por otra parte, si quieres tener dinero disponible para poder utilizarlo en cualquier momento o necesitas dinero extra para realizar tus compras cotidianas, la mejor opción sería obtener una tarjeta de crédito.

Sin embargo, antes de aplicar para un préstamo personal o una tarjeta de crédito es importante que conozcas cómo funcionan y sus ventajas, para que escojas la opción que mejor te convenga.

Tarjetas de crédito

El banco te puede ofrecer una línea de crédito por una cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, el banco te puede ofrecer $5,000 en crédito y usted puede utilizar este dinero en cualquier momento. Cuando utiliza la tarjeta de crédito para hacer sus compras, el dinero que utilizó lo tendrá que pagar en plazos o al final del mes, además de los intereses. Luego que pagas el balance de la tarjeta, la línea de crédito queda disponible nuevamente.

No obstante, si no pagas el saldo y continuas gastando el dinero de la línea de crédito, la deuda será más grande. De igual forma, si no pagas el saldo a tiempo tu crédito se puede ver afectado negativamente. Debido a esto, debes tener mucho cuidado a la hora de usar una tarjeta de crédito, ya que si no la usas responsablemente podrías endeudarte y afectar el crédito.

La tasa de interés de las tarjetas de crédito pueden comenzar en 14.24% APR a 26.24% APR aproximadamente. El APR en una tarjeta de crédito significa la tasa de porcentaje anual, es decir cuánto tienes que pagar por el dinero que se te prestó.

Al obtener una tarjeta de crédito también podrías beneficiarte de algunos beneficios como descuentos, puntos o “cash back”. El “cash back” en las tarjetas de crédito significa que por cada compra o cantidad que gastes recibirás un pequeño porcentaje en efectivo.

Por otro lado, las tarjetas de crédito tienen protecciones contra transacciones fraudulentas,es decir, no eres responsable por los cargos no autorizados.

Préstamo personal

Al aplicar para un préstamo personal tendrás la posibilidad de obtener una mayor cantidad de dinero por un pago mensual fijo. Por lo general, los plazos para pagar un préstamo es de 5 a 10 años, dependiendo de la cantidad.

Al obtener un préstamo personal, usted recibirá el dinero en un solo pago y tendrá que comenzar a devolver el dinero en cuotas mensuales. Los préstamos personales no ofrecen descuentos o recompensas, ya que por lo general no se utilizan para realizar compras cotidianas. Los préstamo se utilizan para pagar gastos imprevistos, realizar remodelaciones o compras importantes. Debido a esto, debe considerar obtener un préstamo personal para gastos o compras que quiere saldar rápidamente.

