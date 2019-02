¿Es tu primera vez haciendo yoga?

Descubre los aditamentos que apoyarán tu práctica

Si entre tus intenciones de comienzo de año está ir a tomar clases de yoga, pero te intimida un poco el no saber que llevar, que hacer o que esperar una vez llegas allí, tranquila que la experiencia puede ser mucho más agradable de lo que esperas.

Primero que todo recuerda que, como todo, cuando comienzas algo nuevo y diferente, es normal que estés un poco perdida. Que eso no sea la excusa para no volver, poco a poco te vas a ir acostumbrando al ritmo y a las posturas. Como maestra de yoga te puedo decir que es genial que nos dejes saber que es tu primera vez practicando, de esta manera el o la maestra podrá estar pendiente, corregirte y apoyarte.

Segundo, no tienes que hacer todo perfecto ni pretender ser súper flexible en tu primera clase. Hacemos yoga precisamente para obtener flexibilidad, no sólo en el cuerpo sino en nuestra mente y en nuestra respiración. Así que tómate con calma, no fuerces las posturas y disfruta de la experiencia de conectar con tu cuerpo, tu mente y tu ser.

Tercero, apóyate en los accesorios de ayuda que tenemos para que vayas experimentando las posturas poco a poco. Por lo regular en los estudios hay accesorios, también conocidos como “props” pero a veces los estudiantes prefieren llevar los suyos. Si es así, a continuación te digo que puedes necesitar y para que lo puedes utilizar.

El mat o matre de yoga va a ser tu compañero fiel durante tu práctica. No debe ser muy mullido. Cuando el mat es muy suave es común perder el equilibrio. Busca un mat que te provea firmeza y que no resbale. Un truco es lavarlo antes de usarlo para que no resbale

Hay opciones para todo tipo de presupuesto y de gusto.

Cada cuerpo es distinto y a veces hay más flexibilidad en algunas áreas del cuerpo que en otras. Puede que los brazos no te lleguen al suelo, necesitas soporte para mantener el balance o requieres altura. Los bloques son herramientas súper versátiles que ayudan a brindar estabilidad y apoyo durante las posturas.

Las correas te ayudan a alcanzar lo que parece inalcanzable y a estabilizar tu postura. En mi experiencia, las correas largas, de al menos 10 pies, son más versátiles

Muchas clases provocan mucho calor en el cuerpo, por lo que vas a sudar. Una toalla pequeña es buenísima para secar el sudor y así no resbalarte en el mat o secarte el sudor del rostro y así poder mantener tu mirada en un punto fijo.

Son versátiles, puedes usarlas para crear un asiento cómodo si tu espalda molesta al sentarte en el suelo. También puedes usarla para arroparte durante la relajación o meditación pues el cuerpo tiende a enfriarse bastante.

Puedes llevar todo tu equipo en un bolso como este para que llegues a clase con todo lo que necesitas

O adquirir todo junto y del mismo estilo (en combo) para poder identificarlo mejor:

Disfruta la experiencia de conectar con tu cuerpo conscientemente a través del yoga y ¡Salud!

Por: Mayra Ortiz-Nieves

Coach de Salud de la Mujer

Maestra Certificada de Kundalini Yoga

Terapeuta de Masaje Licenciada

www.tulsiandrose.com

info@tulsiandrose.com

IG @tulsiandrose

FB @tulsiandrose