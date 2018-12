Estas son las 4 mejores extensiones para pelo por menos de $30 dólares

Cambia de look con menos de $30 dólares.

Experimenta y cambia tu look en menos de un minuto colocando extensiones en tu pelo. Ya no necesitas experimentar en tu cabello, solo agrega, dale volumen o agrega un nuevo color en instantes. Buscamos 4 extensiones que te encantarán al no ser tan costosas y son muy fáciles de colocar.

Estas extensiones son 4 paquetes, con un peso de 50 gramos, la extensión es virgen brasileño de alta calidad. Su color es negro natural, pero lo puedes teñir o blanquear para darle otro estilo a tu cabello. Coloca las 4 extensiones o solo 2 para que tengas más volumen en tu pelo y se vea más largo.

Es ideal que laves las extensiones con regularidad, recuerda no frotar, ni estirar. Son unas extensiones con 53% de satisfacción. Su precio es de $28 dólares.

Esta solo es una capa de extensiones con cabello rizado, tiene 5 clips para que lo puedas ajustar a tu nuca. Hay varias longitudes de acuerdo al largo que quieras. El pelo es sintético y requiere de pocos cuidados como, colocar un poco de acondicionador con agua para que no se maltrate o enrede. Si lo quieres planchar no expongas la extensión a más de 350 grados.

Hay varios colores que van desde el rubio hasta el negro natural. Es una de las extensiones más populares con más de 7000 ventas y su costo súper accesible de $9 dólares.

Estas extensiones son para crear un volumen extraordinario y darte el largo que tu quieras. Es un paquete que contiene 2 capas, para que tu cabello se pueda ver con mucho volumen. Estas extensiones son muy resistentes, las puedes teñir, planchar o hacer unos rizos increíbles con la tenaza.

Su peso es de 70 gramos y es cabello natural remy. Experimenta con tus extensiones haciendo rizos o alisado y renueva tu look. Son unas extensiones con 700 ventas, tiene 4.1 estrellas y un precio de $23 dólares.

Si quieres darle color a tu cabello, pero no quieres teñir tu pelo estas extensiones son color marrón con reflejos rubios. Esta marca tiene variaciones de colores con reflejos si es que quieres un rubio, negro o marrón. Su peso es de 70 gramos y aunque la puedes peinar con tenaza, secadora y plancha es recomendable que no lo tiñas.

Son muy fáciles de colocar y peinarlas. Ya no dañes tu cabello, unas extensiones ayudará a que te veas diferente. Su precio es de $26 dólares y tienen más de 400 ventas.

