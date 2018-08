¿Estás sufriendo la pérdida de cabello?

Ya no más, Plantur 39 te ayuda.

La pérdida de cabello es más común de lo que crees, no importa si eres hombre o mujer incluso no importa la edad que tengas. Muchas mujeres y hombres a temprana edad pierden mucho cabello. Existen muchas razones por la que esto puede suceder. La falta de vitamina B es una de las más importantes, el consumir biotina y vitamina B5 evita la pérdida de cabello y lo hace más fuerte.

El estrés genera que pierdas cabello de manera regular, esto desencadena que no te alimentes bien y tengas tensión, por lo que repercute en tu salud capilar. De igual manera los cambios hormonales y la menopausia no son nada buenos, lo ideal es que siempre te alimentes muy bien y tomes vitaminas especiales para las mujeres. Afortunadamente hay marcas de cuidado personal que se preocupan por este problema.

Plantur 39 es una línea que protege tu cabello por la menopausia, el desequilibrio hormonal y el estres hay una gran gama de productos que hará que tu cabello se vea despampanante.

1. Tónico: fórmula a base de café

Este tónico tiene una fórmula hecha a base de café para evitar que el crecimiento del cabello se debilite después de la menopausia. Al aplicarlo penetra rápidamente en el cuero cabelludo y los folículos capilares donde forma una capa activa que dura hasta por 24 horas. Lo recomendable es que se aplique después de bañarse, no lo uses diario y lo mejor es que lo uses por las mañanas.

Este tónico no lo tienes que enjuagar y dura unas 50 aplicaciones. Aplícalo dando un ligero masaje en todo tu cuero cabelludo. Tiene 50% de satisfacción de sus compradores.

2. Shampoo: para cabello estresado

Si tienes días de demasiado estrés o lo has teñido mucho, te recomendamos este shampoo. Está hecho con proteína de trigo que restaura, da fuerza al cabello seco y con puntas abiertas, también tiene vitamina B5 que dejará el cabello con una sensación más plena y sedosa. Al aplicar déjalo penetrar en tu folículo piloso por al menos 2 minutos y después enjuaga.

Al usarlo previenes el daño y desgaste de tu cabello por la hormona de la producción de cabello. No importa que no estés cerca de la menopausia porque mejora su capacidad de regeneración. Con un mes de uso notarás la diferencia.



3. Acondicionador: para mayores de 40 años

Las sustancias que tienen este acondicionador de Plantur 39 es el té blanco, el maíz y el trigo regeneran la superficie del cabello y aumentan su resistencia sin dejarlo pesado o seco. Es ideal si tienes más de 40 años porque tu pelo desafortunadamente se hace más delgado, carece de volumen y se puede romper fácilmente. Aplícalo después de tu shampoo y listo.

Lo recomendable es que uses toda la línea de Plantur 39 para mayores resultados pues es una marca especializada en cabellos con menopausia, estrés y teñidos. Este acondicionador tiene un 80% de satisfacción de sus clientes. Su precio es de $10 dólares, vale la pena en invertir por un cabello sano.