Estos 3 alimentos contienen más vitamina C que las naranjas, y subirán tus defensas

Conoce los mejores alimentos con vitamina C.

El pensar en vitamina C inmediatamente es relacionarlo con las naranjas. Pero las naranjas solo tienen 40 miligramos por cada 100 gramos de acuerdo al sitio Healthline. La cantidad de vitamina C es relativamente poca, hay alimentos que tienen el triple o incluso hasta 70 veces que esto. El consumir vitamina C ayuda a reducir enfermedades crónicas, cuida el corazón, previene deficiencia de hierro, aumenta la producción de colágeno, protege el sistema inmune y hasta ayuda a cuidar tus células de los radicales libres para prevenir arrugas y proteger tu piel.

Es por ello que se recomienda optar por suplementos de vitamina C o consumir alimentos que aporten altas cantidades de vitamina C de manera natural. Estos son 3 alimentos que tienen más vitamina C que las naranjas y que son una alternativa en polvo; para que sea más fácil de tener en tu despensa sin que se echen a perder.

1. Moringa: tiene 3 veces más vitamina C

La moringa contiene 3 veces más vitamina C que las naranjas. Además que es rica en vitamina A, B, hierro y magnesio. Al tener esta considerable cantidad de vitamina C, lo hace un excelente antioxidante. Podrá cuidar a tu organismo y las células del desgaste, asimismo cuida tu corazón del estrés oxidativo. Los beneficios de la moringa son que puede reducir la inflamación, puede controlar los niveles de azúcar y colesterol.

Los beneficios de la moringa en hombres, puede tratar la disfunción eréctil, aumentar los niveles de libido y proteger la salud de próstata. Esta es una moringa en polvo que contiene 19 onzas y que esta certificada como producto orgánico.

2. Camu camu: hasta un 60% más de vitamina C

Sin duda el que debería de ser famoso por el gran contenido de vitamina C es el camu camu. El camu camu tiene hasta 50 veces más de vitamina C que las naranjas, y contiene más vitamina C si se come directamente la fruta. El camu camu se destaca por esta cantidad de vitamina C, que ayudará aumentar tus defensas, fortalecer el sistema inmune y cuidar tu piel del envejecimiento. Los beneficios del camu camu es que puede cuidar la salud de tu hígado y ayuda a que tu organismo pueda metabolizar las grasas y tu digestión se vea favorecida.

El camu camu en polvo lo puedes añadir en jugos, batidos o hacer tu té. El consumirlo diariamente incrementará la ingesta de vitamina C, además es un excelente antimicrobianas y anti inflamatorio. La fruta camu camu puede ser un poco complicada de obtener. Esta es camu camu en polvo que es orgánica, libre de gluten y es un producto vegano.

3. Kale: 10 veces más vitamina C

El kale o también conocido como la col rizada, tiene 10 veces más vitamina C que las naranjas. Los beneficios de kale es que tiene una gran cantidad de vitamina A y K. Estas vitaminas ayudan a la coagulación de la sangre, cuida la salud ósea es un antivirales y es un antiinflamatorio, además que tiene antioxidantes para cuidar las células del estrés oxidativo.

El kale es rico en calcio, potasio y magnesio, indispensables para que ciertas funciones celulares están siempre óptimas. Aunque puede ser complicado tener un kale siempre fresco en casa, puedes comprarlo en polvo para que puedas consumirlo todos los días y tengas una buena dosis de vitamina C. Este kale en polvo de servirá hasta para 30 porciones.

