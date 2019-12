Estos fueron los 4 mejores productos para rellenar las arrugas del 2019

Luce una piel radiante este 2020.

Hay productos para prevenir las arrugas o para disminuirlas. Buscamos los mejores productos del 2019, los que fueron los más vendidos y con las mejores reseñas. No importa cual sea tu edad, pues es importante siempre cuidado el rostro y no olvides aplicar bloqueador solar que ayuda a prevenirlas y a prevenir manchas. Estos fueron los mejor productos, así que en 2020 no hay pretexto para cuidar tu piel.

1. M3 Naturals: suero de colágeno con vitamina C para rellenar las arrugas y eliminar manchas

Este suero contiene colágeno y vitamina C que en conjunto son los mejores activos para la piel. Este suero ayuda a mejorar la vida de las células, elimina manchas, previene arrugas, combate los radicales libres y le da luminosidad a la piel. Además funciona para hidratar la piel tiene ácido hialurónico, un ingrediente para todo tipo de pieles.

Si ya usas retinol, alterna su uso, pues el retinol y la vitamina C, no se llevan muy bien. Un suero ideal para mujeres mayores de 30 años.

2. Radha Beauty: crema de retinol al 2.5% con té verde y vitamina E para prevenir y acabar con las arrugas

El retinol es uno de los mejores ingredientes que han marcado la industria de la belleza. El retinol puede eliminar las arrugas y puede eliminar el acné. Mientras más concentración, más potente será. Si apenas estás comenzando lo ideal es que busques porcentajes debajo de 1%. Y así, tu piel se ira acostumbrando sin irritarse. Es normal que al inicio tu piel se ponga un poco roja.

Esta crema tiene retinol, ácido hialurónico, té verde y vitamina E. Un excelente producto para rellenar arrugas, mejorar el aspecto de tu piel y darle más elasticidad.

3. Cosmedica Skincare: ácido hialurónico puro para usarse en cualquier tipo de piel

Otro motivo del por qué salen arrugas prematuras, es por falta de hidratación en tu piel. Todas las pieles incluso las grasas, necesitan de hidratación. Este suero de ácido hialurónico es puro, ideal para usarse todos los días. Ayudará a rellenar las arrugas con un uso continuo.

Al aplicar este suero no olvides colocar en manos, escote y cuello. Tiene más de 9,000 ventas. Es perfecto para usarse en la menopausia que es cuando tu piel necesita el doble de hidratación.

4. Pure Biology: contorno de ojos con vitamina C y E para desinflamar e hidratar

Y porque el contorno de ojos es muy importante en una rutina de skincare. Este contiene ingredientes como ácido hialurónico, aceite de argán, cafeína, aloe vera y vitamina C y E. Es perfecto si tienes muchas ojeras, ayuda a desinflamar y a hidratar el área. Aunque para muchos el contorno de ojos, no es indispensable, esta área necesita de atención especializada.

Siempre coloca con el dedo anular muy suavemente. El contorno de ojos se debe de aplicar después del suero. Tiene una satisfacción del 78%.

