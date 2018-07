Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime Day en todo el mundo

Amazon llegó a los 100 millones de productos vendidos.

Según reportó Amazon, este año mencionan que fue la primera ocasión que lograron 100 millones de productos vendidos durante el Amazon Prime Day.

Amazon llevó a cabo su evento anual, Prime Day, al comienzo de esta semana. Duró un periodo de 36 horas con miles de ofertas y descuentos en una gran variedad de productos para toda la familia y el hogar. Según el comunicado de prensa que compartió Amazon, los dos productos más vendidos en todo el mundo fueron el Fire TV Stick con Alexa Voice Remote y el Echo Dot. En los Estados Unidos, los productos más vendidos del país fueron la Instant Pot para cocinar, la prueba casera de DNA – 23 and Me DNA Test, y los filtros de agua personales LifeStraw.

Datos destacados sobre el Amazon Prime Day 2018:

Mira otros productos que fueron best-sellers en todo el mundo:

En México – El cable USB AmazonBasics Lightning:

Este es un cable de carga y sincronización certificado MFi para tus dispositivos Apple. La certificación Apple MFi garantiza una compatibilidad completa con iPhone X / 8 Plus / 8/7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5c / 5 / iPad Pro / iPad Air / Air 2 / iPad mini / mini 2 / mini 4 / iPad 4ª generación / iPod Touch 5ª generación / iPod nano 7ª generación y Beats Pill +.

En Reino Unido – El Bosch Cordless Drill:

Este es un kit de perforador y destornillador compacto de 18 voltios Bosch DDB181-02 con 2 baterías de iones de litio, cargador de 18 V y bolsa de contratapa suave.

En España – Tarjeta Sandisk Ultra 64GB Micro SDXC UHS-I con adaptador:

Las tarjetas SanDisk Ultra microSDXC y microSDHC son rápidas para obtener mejores imágenes, rendimiento de la aplicación y video Full HD. Ideal para teléfonos inteligentes y tabletas Android, estas tarjetas con calificación A1 cargan aplicaciones más rápido para una mejor experiencia de teléfono inteligente.

En la India – El teléfono inteligente Redmi Note 5 32GB:

El teléfono inteligente Redmi Note 5 está especialmente diseñado para extender los impactos de las esquinas, para evitar daños en la pantalla y ha sido sometido a pruebas rigurosas. También cuenta con una cámara dual. Esta cámara doble de 1.25 μm de píxeles ofrece imágenes de alta calidad, incluso en condiciones de poca luz. La combinación de sensores Sony y Samsung de alta calidad ofrece una profundidad de campo que no está disponible en las cámaras típicas de teléfonos inteligentes.

Para más productos, puedes visitar nuestro contenido sobre el Amazon Prime Day aquí.