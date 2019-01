Estos son los 4 nutrientes esenciales que necesitas consumir para no tener una piel seca ni acartonada

Dale nutrientes a tu piel sin importar si es época de frío o calor.

Cuida tu piel como cuidas tu rostro. Tu piel necesita de nutrientes esenciales para que al momento de renovarse no tenga déficit de nutrientes. Te damos 4 suplementos que necesitas tomar y colocar en tu piel todos los días para que en ninguna época del año, tu piel esté seca o acartonada.

1. Nature’s Wonder: la vitamina C actúa como un antioxidante

El consumir vitamina C, además de proteger tu sistema inmune para no enfermarte ayuda a proteger tu piel de los rayos UV, radicales libres y de la resequedad. Actúa como un antioxidante sin importar cual sea tu edad. Al poco tiempo de consumir los suplementos notarás el cambio en tu piel, evita el consumo de alcohol porque podrías tener problemas de absorción de vitamina C.

Puede ser tomado por hombres y mujeres, pues te ayudará a tener unos dientes y huesos fuertes. Esta vitamina tiene 4.6 estrellas y su precio es menor a $12 dólares.

2. Go Nutrients: el selenio te ayuda a retrasar el envejecimiento

El selenio es un mineral que ayuda a retrasar los signos de envejecimiento, elimina células muertas de tu piel haciendo que brille y se mantenga saludable, también la protege de los radicales libres. Estas son unas 6 gotas que debes colocar directo en tu boca. Consumirlo te ayudará a regular la funciones de tiroides y tu salud cardiovascular.

No olvides consumir alimentos que también contengan selenio, como: carne, huevo, mariscos, cereales, frutas y verduras. Este suplemento tiene 4.8 estrellas.

3. Nutrinoche: cobre para regenerar la piel

Tal vez el cobre no es uno de los primeros nutrientes que pienses. Consumirlo día a día ayuda a que tengas hierro y una formación de glóbulos rojos equilibrado, asimismo podrás tener una piel saludable porque se regenera más rápidamente. Puede ser consumido por adultos y niños.

Ayuda a la digestión y a darte más energía durante toda tu jornada. Cuida tu piel aplicando una crema humectante y consume este suplemento de cobre todos los días. Un suplemento con 4.1 estrellas.

4. Mother Nature’s Essentials: vitamina E para tener una renovación celular

La vitamina E es sin duda una de las vitaminas que tu piel necesita sin importar cual sea tu edad. Este aceite sirve como un gran antioxidante para eliminar algunas arrugas, resequedad, cicatrices y hasta estrías. Asimismo estimula la microcirculación y permite la renovación celular.

Aplícalo en las zonas donde notes mayor resequedad en tu piel lo puedes aplicar en manos, pies, talones, espalda, codos, cara o cuello. Es un producto orgánico con 4.3 estrellas.

