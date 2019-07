Evita el exceso de peso en el equipaje: Las mejores 4 balanzas digitales para maletas

¡Que el peso de tu maleta no te agarre desprevenido! Mira estas geniales balanzas.

Seguro que alguna vez te has puesto nervioso por no saber si tu maleta iba a cumplir con el peso máximo para subir al avión. Si quieres ahorrar tiempo y estrés en tus próximas vacaciones, puedes contar con alguna de estas pesas digitales que te ayudarán a saber si tu maleta no excede el peso permitido cuando vuelva llena de compras y regalos.

1. Balanza digital de Etekcity

Con una capacidad de hasta 50 kilogramos o 110 libras, la balanza Etekcity es un complemento ideal para llevar a cualquier viaje, ya que es muy compacta. Funciona con una sola batería de litio que está incluida y también cuenta con un sensor de temperatura en grados centígrados o fahrenheit.

A pesar de ser la más cara de la lista, es la balanza más vendida y está puntuada con 4,7 estrellas en Amazon. Los clientes dicen que es una pesa eficaz, aunque no gusta tanto su sistema de agarre con clip metálico, ya que es más inestable que otros. Como ventaja, este modelo cuenta con 1 año de garantía de la marca Etekcity.

2.Balanza portátil Letsfit

Al igual que el modelo anterior, esta balanza presenta una pantalla LED que muestra el peso hasta 50 kg o 110 lb y también puede medir la temperatura. Cuenta con una función de “sobrepeso” en donde puedes marcar un peso máximo y si lo superas, el número en la pantalla se muestra en rojo, a modo de alerta.

Por su tamaño compacto, de sólo 17 mm. de lado, y la gran cantidad de valoraciones positivas en Amazon, es una balanza de una gran relación precio-calidad. Su estética es un poco más moderna comparada con otras balanzas de la lista, pero también tiene uno de los precios más altos.

3.Balanza digital Camry

En su display LED esta balanza digital muestra el peso de la maleta hasta 50 kg. o 110 lb. Es un aparato compacto, que pesa 3,5 onzas y puede guardarse en cualquier sitio. El modelo Camry también tiene un enganche de metal para la maleta y puede mostrar la temperatura en grados centígrados o fahrenheit.

Esta es la balanza digital portátil más barata de la lista, con un precio menor a $10 y una garantía de 24 meses. Los clientes en Amazon destacan que es rápida en dar con el peso final, por lo que no es necesario levantar la maleta por mucho tiempo.

Esta es una balanza digital portátil muy similar al modelo anterior, con un soporte hasta 50 kg. o 110 lb. y un sensor de temperatura. Para ahorrar batería tiene una función de apagado automático, como casi todos los modelos de la lista. Cuenta con una pantalla LCD brillante, que permite una lectura fácil de día o de noche.

La balanza de Dr.Meter tiene una buena relación precio-calidad ya que es el segundo modelo más económico de la lista, con un valor por debajo de los $10. Además, los clientes en Amazon afirman que funciona con precisión y que es liviana, ideal para llevar de viaje.