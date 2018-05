Evita enfermedades de transmición sexual con estos 4 productos

¡Es mejor prevenir que lamentar!

La clamidia, la gonorrea y el sífilis son algunas de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) más comunes que afectan a las personas. A estas enfermedades le siguen el herpes y el virus del papiloma humano (VPH). Estas enfermedades se se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales, ya sean vaginales, orales, y anales, sin protección.

Siempre es muy importante hablar con tu pareja acerca de la importancia de usar protección cada vez que tienen relaciones sexuales. Para los latinos, en particular, el uso consistente del preservativo es fundamental. Nuestra comunidad tiene tasas de infecciones de transmisión sexual mayores que las tasas de otras razas, incluido el VIH. De hecho, los hombres latinos tienen tres veces más probabilidades de contraer el VIH que los hombres blancos , y los latinos representan una parte cada vez mayor de los diagnósticos anuales de SIDA . Las tasas de gonorrea y sífilis entre latinos son dos veces la tasa de los blancos, y las latinas tienen más probabilidades de tener un embarazo no planeado que las mujeres blancas. Por estas razones es de vital importancia que siempre utilizes un condon con tu pareja.

Aquí te compartimos varias opciones de productos para evitar las enfermedades de transmición sexual, que puedes conseguir en Amazon y llegarán directamente a la privacidad de tu hogar:

1. Condones Trojan con espermicida para protección extra:

Condones Trojan hechos de látex de calidad superior para ayudar a reducir el riesgo de ETS. Contiene espermicida Nonoxynol-9 para una protección extra contra el embarazo. Contiene un lubricante premium suave y sedoso para mayor comodidad y sensibilidad. Y presenta un diseño clásico con una punta de depósito especial que proporciona seguridad adicional.

Probado electrónicamente para ayudar a garantizar la confiabilidad. Al contener espermicida también ayuda para una mayor protección anticonceptiva. Está dentro de los Top 75 más vendidos en Amazon.

Instrucciones de uso:

1. Usar un condón nuevo para cada acto sexual.

Las lesiones, las secreciones preeyaculadas, el semen, las secreciones vaginales y la sangre pueden transmitir organismos infecciosos.

2. Abrir el paquete con cuidado. No usar uñas, dientes, tijeras ni nada que pueda dañar el condón.

3. Antes de cualquier contacto sexual, coloca el condón en la cabeza del pene erecto. Asegúrate de que el anillo enrollado esté en el exterior. Y deja espacio en la punta para contener el semen.

4. Aprieta la punta suavemente para que no quede aire dentro. Mantenga la punta sostenida mientras desenrollas el condón hasta llegar a la base del pene erecto. Si el condón no se desenrolla, puede estar hacia atrás, dañado o demasiado viejo. Tíralo y comienza de nuevo con un nuevo condón.

5. Inmediatamente después de la eyaculación, sostén el condón en su lugar y retira el pene mientras esté erecto. Evita derramar semen.

6. Desecha el condón usado envolviéndolo en un pañuelo desechable y tirándolo a la basura. Lávate las manos, los genitales y las áreas circundantes con agua y jabón.

*Antes de usar, consulte también las instrucciones dentro del paquete.

2. Espermicida lubricante – Options Gynol II Vaginal:

Gynol II Vaginal Contraceptive se puede usar como un método independiente de control de la natalidad. Este lubricante espermicida funciona solo como método anticonceptivo libre de hormonas o como método de respaldo para una mayor tranquilidad. Cuando se usa correctamente, Gynol II tiene un 94% de efectividad en la prevención de embarazos no deseados. Significativamente menos efectivo si no sigues las instrucciones. La caja contiene un tubo de gel anticonceptivo vaginal Gynol II, junto con un aplicador reutilizable. Con al menos 13 aplicaciones por tubo, Gynol II es muy económico. Los aplicadores se llenan fácilmente y tu simplemente lo lavas y lo dejas secar entre usos.

Gynol II Contraceptive Gel es un método anticonceptivo libre de hormonas. Eso lo convierte en una excelente opción anticonceptiva para cuando está amamantando si ya tienes hijos. No hay que esperar para que se active, y es efectivo hasta una hora después de la aplicación. Lo encuentras entre los Top 10 más vendidos en Amazon.

El Condón Femenino FC2 está diseñado para ser usado por mujeres para ayudar a prevenir el VIH / SIDA, otras enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Se mantiene en su lugar con un anillo flexible en cada extremo.

Los estudios clínicos en los Estados Unidos y Asia demuestran que el condón femenino tiene una efectividad del 95% al 98% en la protección contra el embarazo cuando se usa de manera correcta y sistemática. Los estudios también han demostrado que el condón femenino es una barrera altamente efectiva contra los virus y las bacterias que causan enfermedades de transmisión sexual. El Condón Femenino FC2 está destinado a hombres y mujeres que desean una alternativa placentera al condón masculino.

4. Supositorios vaginales de ácido bórico NutraBlast:

Este es un tratamiento que restablece los niveles normales de balance de pH vaginal. Lucha contra con olores, ardor, picazón, descarga desequilibrada, afecciones vaginales recurrentes crónicas, vaginitis, vaginosis bacteriana, bv, Gardnerella vaginalis, fluido vaginal ácido, sequedad o cualquier otra condición de salud vaginal. El OTC sin receta NutraBlast farmacéutico de grado médico Femenino Boric Life ayuda a aliviar el dolor y la irritación de forma rápida y eficiente. Diseñado por mujeres modernas, para mujeres modernas, los supositorios vaginales de ácido bórico NutraBlast contienen 600 mg (dosis recomendada) de polvo de ácido bórico 100% puro. Es absolutamente seguro de usar, actúa como limpiador y equilibra el nivel de ph de las mujeres.

Estas cápsulas de supositorios de ácido bórico femenino respaldan la salud vaginal. Simplemente inserta 1 cápsula de supositorio de ácido bórico NutraBlast por día en la vagina con un aplicador o con el dedo antes de acostarte a dormir durante 7 días consecutivos. Si los síntomas persisten, repita por otra semana. Si aún continúan visita un médico. Es el #1 más vendido en Amazon dentro de su categoría.

*Data de estadísticas – Planned Parenthood NYC.