Exfoliante de cara: Los mejores según tu tipo de piel

Usar un exfoliante facial te dará una limpieza más profunda y un brillo más natural.

¿Necesitas un exfoliante y no sabes cuál es el mejor? Siempre elije un exfoliante facial basado en tu tipo de piel, pero también por otros factores importantes como el aroma y la forma en que se fabrica el producto. La mayoría de los exfoliantes faciales solo deben usarse dos o tres veces por semana para evitar irritar la piel o causar una producción excesiva de aceite.

El exfoliante facial correcto elimina las células de piel muerta, el exceso de aceite y la acumulación de sucio. El exfoliante incorrecto puede irritar la piel, empeorar la sequedad y obstruir los poros. Por eso es importante hacer coincidir el exfoliante con tu tipo de piel. Si tienes una piel normal, busca una fórmula suave con partículas finas para mantener el equilibrio de tu piel. Si tienes la piel grasa, busca una con ingredientes adicionales como extracto de magnolia o ácido glicólico para combatir las imperfecciones. Si tienes la piel seca, busca un exfoliante facial con una textura cremosa y una fórmula hidratante. Mira algunas opciones a continuación.

1. Aveeno – exfoliante diario:

Mejora la textura, el tono y la claridad de tu piel sin irritarla. Se usa como exfoliante diario iluminador de piel. El exfoliante facial de esta marca recomendada por dermatólogos presenta una fórmula sin jabón que elimina suavemente las impurezas utilizando gránulos naturales para aclarar tu tez. El extracto de soja proporciona humedad adicional además del tono de piel y mejora la textura.

2. Exfoliante facial ACURE Brightening – 100% vegano:

Para una apariencia más brillante. Con algas marinas y arcilla verde francesa: suaviza, desintoxica y limpia tu piel. Esta fórmula vegana, certificada y libre de crueldad también está libre de parabenos, sulfatos, aceite mineral, y vaselina. Se basa en algas marinas, cáscara de limón, arcilla verde francesa y lirio de Madonna para nutrir, limpiar y aclarar la piel.

3. Exfoliante facial St. Ives:



Si te gusta usar productos con fragancias deliciosamente frescas, considera el exfoliante St. Ives Energizante de coco y café. No contiene parabenos, no es comedogénico y no contiene aceite. No bloqueará tus poros. Lo que hará es eliminar las células muertas de la piel y pulir la superficie de la piel con todos los exfoliantes naturales. Tendrás una piel fresca y brillante que estará deliciosamente perfumada.