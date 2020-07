¿Granitos en la espalda? 3 exfoliantes que los eliminan y dejan suave tu piel

Elimina los granos de la espalda de manera suave.

Los granitos en la espalda pueden salir por el estrés, ciertos medicamentos, cambios hormonales e incluso por el sudor. Estos granitos en la espalda se forman por el sebo, la humedad y por las células muertas almacenadas en la piel. Limpiar la piel con jabón es una manera de limpiar la piel, pero de manera muy superficial. Con un exfoliante corporal será posible llegar a capas más profundas para poder reducir las imperfecciones.

1. Rough and Bumpy Skin de CeraVe: con ácido salicílico y niacinamida para limpiar y controlar el sebo

Para limpiar los granitos en la espalda necesitas de un exfoliante, pero que no sea abrasivo ni que te deje la piel super tirante y seca. Este exfoliante contiene ácido salicílico, niacinamida y ceramidas. Ayudará a desinflamar, limpiar, remover suciedad y células muertas y aliviar la inflamación. No tiene microperlas, por lo que no es abrasivo y es muy suave, pues la ceramida ayudará a reparar la barrera cutánea.

Cuando lo apliques hazlo de manera suave y no frotes, hazlo con ligeros masajes. Si sudas mucho después del ejercicio, puedes usar una toallita húmeda, para que este el área lo más limpia posible.

2. Antifungal Tea Tree Oil Body de First Botany: un antiséptico y desinflamatorio natural que seca los granitos

El árbol de té es un ingrediente que ayuda a desinflamar, a calmar la piel, es un antiséptico y a detener esos granitos en la espalda. Es un ingrediente natural que en cada aplicación ayudará a remover suciedad, sebo y células muertas además, desinfecta el área para que los granitos se vuelvan más pequeños y se sequen. Este exfoliante de árbol de té, ayudará a que los granitos de la espalda o en el cuerpo se desinflame y poco a poco se desvanezcan.

Evita pellizcarlos o picarlos, esto es puede dejar marca y solo hacer que se vuelva más grande el grano. La exfoliación no debe de ser diaria, puedes hacerlo una o dos veces por semana, y lo puedes aplicar solo en el área afectada

3. Bump Eraser Body Scrub with 10% AHA de First Aid Beauty: exfoliante químico que destapa los poros y mejora la producción de colágeno

Una manera de exfoliar la piel, es hacerlo con un exfoliante químico, esto es con ingrediente AHA, que en este caso es ácido láctico y ácido glicólico, Lo que hacen en la piel es poder mejorar la barrera cutánea, calma la piel, ayuda a mejorar la producción de colágeno,desinflama la piel y puede eliminar manchas. Esos granitos en la espalda podrá desaparecer porque destapa los poros y los limpia.

Estos ácidos AHA, deben de usarse solo una vez por semana, siempre por la noche y deben de evitar la exposición al sol. Esto es porque los ácidos penetran profundamente en diferentes capas de la piel; y te hace más susceptible al sol.

