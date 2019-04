Faltan solo 7 días para hacer los taxes y esto es lo que debes hacer

Conoce que debes hacer para llenar los taxes rápido.

Si todavía no has llenado los taxes debes saber que solo tienes 7 días para radicar tu planilla de contribución sobre impuestos, si no quieres pagar una multa. Ya que la fecha límite es el 15 de abril y el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) impone una multa de 5% por cada mes de retraso.

Multas por presentar tarde

“La multa por no presentar la declaración, es por lo general el 5% del monto de impuestos adeudado cada mes o parte de un mes, que su declaración se atrase, hasta un máximo de un 25%. Si presenta su declaración con más de 60 días de retraso, también hay una multa mínima por presentación tardía que es el monto que sea menor entre $210 (para declaraciones de impuestos sobre los ingresos que se necesiten presentar en el 2019) o el 100% de los impuestos adeudados”, explica el IRS.

Cuanto más tiempo espere o se retrase en presentar la planilla, más tendrá que pagar. Sin embargo, si necesita más tiempo puede solicitar una prórroga antes del 15 de abril, para evitar la multa por presentación tardía. Sin embargo, es importante destacar que una prórroga para presentar su planilla no significa que le darán más tiempo para pagar los impuestos que adeuda.

Puede solicitar una prórroga completando el Formulario 4868(SP) y enviarlo por correo al IRS o de manera electrónica. El IRS le puede conceder hasta 6 meses para que complete sus impuestos.

Número de Identificación Personal del Contribuyente

Si usted no tiene número de Seguro Social, antes de llenar la planilla de contribución debe solicitar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN en inglés). El ITIN lo puede solicitar al IRS llenando el formulario W-7.

Por otra parte, si usted ya tiene un ITIN debe revisarlo para conocer si usted debe renovar el número o no, antes de presentar la planilla de contribución. El IRS indica que las personas que tienen un ITIN con los números 73, 74, 75, 76, 77, 81 y 82 en el medio deben renovarlo.

“El Servicio de Impuestos Internos les recuerda a los contribuyentes con Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) que están por expirar, que presenten sus solicitudes de renovación tan pronto como sea posible. Si no se renuevan a finales de este año (2018), se producirán retrasos en el reembolso y el procesamiento en 2019”, menciona el IRS.

Las personas que deben renovar su ITIN son:

Si usted tiene que presentar su planilla del 2019 y su ITIN tiene los dígitos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 en el medio. Por ejemplo, 9NN- 73 -NNNN.

-NNNN. Si usted no ha utilizado su número de ITIN recientemente es posible que lo tenga que renovar, si tiene que presentar la declaración de impuestos 2019.

Recuerda, existen compañías que te ayudan a llenar la planilla de contribuciones de manera gratuita y electrónica. Puedes leer este artículo: ¿Cómo puedo hacer mis taxes gratis?

Aplicaciones para llenar los taxes gratis:

La aplicación TurboTax de Intuit es una de las más populares mercado. Con esta aplicación puedes llenar una declaración de impuestos simple de forma gratuita. Con TurboTax puedes ahorrar tiempo importando su W-2 de sus proveedores de nómina o sacando una foto de su W-2. La aplicación está disponible para iPhone y Android.

IRS2Go es la aplicación oficial del IRS, con la cual puede verificar el estado de su reembolso, hacer un pago, buscar servicios de ayuda gratuita para preparar su declaración de impuestos, e inscribirse para recibir consejos tributarios útiles.La aplicación está disponible para iPhone y Android.

