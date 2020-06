¡Festival de ofertas de Amazon! “Venta de Verano” con descuentos de hasta 50%

¡Aprovecha las mejores ofertas y descuentos que comienzan hoy!

Amazon comienza ¡HOY! su evento de “Venta de Verano”, creado para dar un impulso en ventas a los negocios que han sido impactados por la pandemia de coronavirus, y en sustitución del evento anual que celebran cada año en el mes de Julio, el Prime Day; que éste año está programado para el mes de Septiembre.

Las ofertas y descuentos incluirán marcas de moda establecidas y otras más pequeñas. Esta venta de verano ayudará a algunos minoristas a vender el inventario adicional que se les acumuló en sus almacenes en los últimos meses. A principios de la pandemia todos nos vimos en la necesidad de solo comprar artículos esenciales como papel de baño, toallas de papel, y desinfectante para manos, lo que causó que mucho inventario quedara en pausa.

¡Si te gusta apoyar lo local y los pequeños negocios, este es tu momento de demostrarlo! Y qué mejor que a los mejores precios. Mira algunas opciones disponibles aquí.

1. Zapatos Cole Haan Grand Motion para hombres:

100% textil y sintético, con suela de goma. Parte superior de punto con detalles de piel tejida. Piezas laterales de superposición de cuero que se integran en a los cordones y proporciona soporte personalizado. Entre suela estilo “Eva” para mayor comodidad, amortiguación y flexibilidad. Suela de goma completa con ranuras flexibles para tracción, durabilidad y flexibilidad. Viene en tamaños desde 7US a 15US.

2. Set de maletas para viaje Samsonite Winfield 3 DLX Hardside:

Viajar puede ser caótico, pero con Winfield 3 DLX, no tiene por qué serlo. Todo tiene un lugar con un divisor de empaque reversible y una gran cantidad de bolsillos con cremallera para garantizar que, sin importar a dónde te dirijas o lo que traigas, hay numerosas formas de organizar, combinar y ensamblar. Tiene carcasa de policarbonato 100% resistente a los arañazos, ruedas sin esfuerzo de gran tamaño, cerradura TSA integrada y asa ergonómica de gran formato se combinan para asegurar sus pertenencias.

3. Amazon Brand – Camisa tropical para hombres:

Viene en 8 estilos y diseños a escoger, desde piñas, pelícanos, flamingos, etc. Una marca de Amazon con estampado vibrante, que agrega un atractivo tropical a estas camisas de ajuste relajado hecha con rayón 100% viscosa para un estilo de playa o fuera del trabajo.

4. Rebecca Minkoff – Bolsa de cinturón para mujer:

Cartera de manos libres. Hecho en tela de nylon liviano. Esta bolsa de cinturón fresca tiene todo el espacio que necesitas para guardar todos sus elementos esenciales. La cremallera trasera y la bolsa interior con cremallera te mantienen organizado mientras el cinturón se ajusta a tu comodidad.

5. Reloj marca Fossil:

Reloj negro Fossil. Caja de acero inoxidable. Correa de silicona con cierre de hebilla. Movimiento cronógrafo de tres manecillas con tres subesferas y una ventana de visualización de fecha. Diseño de bisel moleteado para una sensación deportiva. Resistente al agua hasta 164.0 ft. Dimensiones: ancho de la cara 1.772 in, altura de la cara 1.772 in, profundidad de la cara 0.512 in, ancho de la banda 0.945 in, circunferencia de la banda 9 1/2 pulgadas.

6. Vestido sin mangas y encaje – Fit & Flare Midi:

Dulce, juguetón y listo para la fiesta, este vestido midi de encaje tiene tirantes ajustables y una silueta aireada que es perfecta para tus salidas de verano. Viene en más de 15 colores a escoger, en tamaños desde XSmall hasta 2XL.

7. Puma – Set de mochila para niños:

Set viene en 9 colores a escoger. Esta mochila tiene mucho espacio de almacenamiento y un aspecto moderno. Lo pueden usar tanto para las actividades de verano como para ir a la escuela. Dimensiones: 16.5 “H x 12.25 w x 4.5” D