Fundas cubre zapatos: Evita entrar a tu casa con tus zapatos llenos de bacterias y suciedad

Ahora más que nunca tenemos que ser más cuidadosos y limpios...

La limpieza y buena higiene son extremadamente importantes para mantener una salud óptima. En estos tiempos donde estamos viviendo una situación sin precedentes con la pandemia del Covid-19 lo es aún más.

Para poder mantener tu hogar limpio y libre de bacterias, te compartimos a continuación unas fundas cubre zapatos en opciones desechables y reutilizables; para que no entres a tu casa con zapatos sucios y llenos de bacterias que te puedan enfermar y a tu familia.

1. Oceantree – Fundas desechables para zapatos:

Paquete de 100 (50 pares), de fundas desechables para zapatos, tenis, y botas, impermeables, antideslizantes, duraderas, de talla única en color azul claro. Tamaño elástico de aproximadamente 13.4 in de largo x 5.1 in de ancho. La banda de goma en el extremo de la cubierta del zapato es firme y no es fácil de romper, ayudando a mantener las fundas estables en tus pies mientras te mueves.

Adecuado para el hogar, viajes, coches, jardines, en la mayoría de interiores y exteriores se pueden utilizar. El diseño impermeable ayuda a proteger tus zapatos de líquidos y polvo.

2. Cubrezapatos antideslizantes y reutilizables:

Cubrezapatos en material de tela, con suela antideslizantes, y reutilizables. Viene con elástico para que no se salga de lugar mientras caminas. Está disponible en una gran variedad de colores para cualquier gusto particular.

3. Paquete de 100 fundas desechables para zapatos:

Fundas en color blanco. Protector de zapatos, certificado ISO, antideslizante, resistente al agua, protección gruesa para zapatos de talla única.

4. MyShoeCovers Premium – Protectores reutilizables:

MyShoeCovers son botines premium reutilizables y lavables que cubren botines, diseñados para uso en interiores. Cuentan con parte superior resistente al agua y suela antideslizante con un agarre fuerte, ideal para usar en madera dura, baldosas y alfombras. Las suelas de estas fundas de zapatos reutilizables están hechas de un tejido especial de goma recubierto con pequeñas protuberancias redondeadas en un patrón lineal para un agarre superior.

Las partes superiores de las fundas reutilizables para zapatos y botas están hechas de tela gruesa y duradera de alta calidad recubierta con poliuretano, lo que las hace resistentes al agua y una fuerte barrera contra la humedad para que no traigas pistas mojadas y sucias dentro.