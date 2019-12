Haz tu lista final de Navidad con las recomendaciones de Karla Martínez

¡Todavía estás a tiempo de encontrar los últimos regalos y detalles que necesitas!

Con la Navidad a solo unos días de distancia, la presentadora de Univision TV, Karla Martínez, comparte cómo se está preparando para la época más festiva del año con un poco de ayuda de Target.

Ya sea que todavía estés buscando los regalos de último minuto de tu lista de Navidad, necesites las pijamas perfectas para la foto anual de Navidad de tu familia o estés buscando decoraciones de último minuto para decorar los pasillos, Karla tiene todos los consejos sobre cómo hacer tu Navidad llena de celebraciones alegres y brillantes.

Ha comenzado oficialmente la cuenta regresiva para la Navidad, pero sin importar cómo te vaya con tu lista de tareas por hacer, la presentadora de Univisión, Karla Martínez, te puede ayudar con sus regalos favoritos e inspirarte con las tradiciones favoritas de su familia.

“Target es el lugar perfecto para prepararse para las fiestas porque ¡encuentro todo lo que necesito en un solo lugar! Regalos para todas las edades y todos los gustos, decoración, vino, snacks, y todo para mis recetas y postres favoritos. Incluso compro almohadas, sábanas y cobijas para recibir invitados durante la temporada festiva”, dijo Karla. Sigue leyendo para ver cómo celebra. Antes de comentar sobre los grandes eventos—Nochebuena y Navidad—de nuestra familia, dinos, ¿cómo estás decorando tu casa para que todo el mundo se emocione?

También agrego toques de color y brillo, como el portabotas navideñas Opalhouse Merry Everything, las figuritas para el árbol de Navidad de Wondershop, el tren de madera de juguete de Hearth & Hand by Magnolia, el árbol cónico Wondershop Grapevine Cone Tree y las botas navideñas de punto trenzado con piel sintética de Wondershop en rojo o crema.

Y hablando de botas navideñas, ¿qué regalitos para las botas son los que siempre eliges?

A mis hijas, Antonella y Michaella, sé que les encantarán los sets de More than Magic para crear tu propio protector labial, de esmalte para uñas y el set de regalo Magic Disco Lip Balm Gift Set. Para mis amigas, voy a escoger los kits de belleza Target Beauty Great Complexions Kit, Get the Salon Treatment Kit y Glow Inside Out Kit.

Entonces, una vez que las decoraciones están puestas, ¿qué es lo que más te emociona a la hora de celebrar la Navidad?

Todos los años nos turnamos en Navidad, un año lo celebramos con mi familia y al siguiente con la de mi esposo. Este año nos toca con la de mi esposo y vamos a viajar a Austin, Texas para pasar tiempo con ellos. Todos nos vestimos igual y ¡seguro que terminamos cantando karaoke toda la familia!

¡Nos encanta la moda de que toda la familia se vista con pijama! ¿Cómo funciona eso en tu familia? ¿Eliges algo especial para ti?

Elijo un patrón tradicional que todos puedan ponerse, ¡incluso nuestro perro Chómpiras! Me gustan mucho las pijamas para la familia Holiday Red Buffalo Check de Wondershop para cuando estemos todos juntos. Cuando me tome un tiempo para mí, me pondré el set de pijama de franela Colsie Plaid Flannel Notch Collar en verde o azul marino .

¡Te espera una Navidad increíble! Última pregunta: ¿puedes compartir una de tus tradiciones navideñas con nosotros?

A la hora de las tradiciones, hay dos cosas que destacan. Para comer, siempre tenemos pavo, cerdo, una variedad de ensaladas, tamales mexicanos tradicionales, tortillas, muchos dulces y postres. Lo que nunca debe faltar son las salsas picantes; y ¡esa es mi especialidad! En segundo lugar, siempre hacemos un intercambio de regalos; un regalo cómico y uno bueno.