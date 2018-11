Hazte la vida más sencilla con estos 3 electrodomésticos para cocinar de As Seen on TV

Unas herramientas que te harán más fácil la tarea de cocinar.

Cocinar es uno de los grandes placeres de la vida, además es la forma más especial de demostrarles a tus familiares, amigos y a esas personas especiales cuánto los aprecias. Cocinar no debe implicar complicaciones, más bien debe ser una tarea divertida. Para hacerte más sencillas tus estadías en la cocina, te presentamos estos electrodomésticos de As Seen on Tv que te harán la vida más fácil.

1. Perfect Bacon Bowl: tazones antiadherentes

Una herramienta que te permite cocinar a la perfección bien sea que uses el horno, tostador o microondas. Se tratan de unos moldes que te permiten crear cuencos con tocino; perfectos para tus salsas, chiles, sopas y más. Es una manera muy fácil para que prepares deliciosos dips.

Te lucirás en la cocina y podrás darle a todas tus comidas el típico gusto y sabor del bacon a cada plato. Tienen unos canales para la recolección de grasa, para que prepares el bacon de una forma más saludable.

2 Colador Ampliable para sartenes

Es el mejor colador ampliable para sartenes, cazuelas y demás utensilios de cocina. Simplemente lo fijas y estará listo para colar. Su diseño permite que lo cierres y se fije a los bordes de todas tus ollas y sartenes con facilidad, para que lo puedas manipular de forma segura.

Puedes alargarlo fácilmente y sin complicaciones, para que drenes el agua de todos tus alimentos. Es sencillo de usar y te ayuda a evitar derrames y suciedades en tu cocina, además, puedes lavarlo en tu lavaplatos.

Te permite descongelar alimentos hasta 10 veces más rápido, usando solo la temperatura ambiente de la cocina. Esta bandeja te ayudará a descongelar carne, pescado, pollo o cualquier otro alimentos que tengas.

Esta bandeja no requiere electricidad, productos químicos o calefacción para hacer su trabajo. Simplemente la colocas en la encimera de la cocina y añades en la parte superior los alimentos que necesites descongelar.

