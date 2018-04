HSI Professional: ¿Por qué es la plancha de pelo más vendida en Amazon?

Brinda flexibilidad para curvar o alisar el cabello, todo con una sola plancha.

¿Qué más usar en nuestro cabello? Esa es la pregunta que nos hacemos todas las que amamos lucir nuestro cabello y tenerlo de revista. Existen cientos de planchas y productos para el cabello que nos recomiendan a diario, pero como podemos saber cuál es el mejor.

Yo personalmente tengo el cabello rizo y me la paso buscando herramientas que pueda usar para estirar mi cabello, o crear ondas definidas, de forma que no me tenga que preocupar por mi pelo en todo el día, y si es posible en toda la semana. Fue entonces cuando encontré la plancha de pelo plana HSI Professional Glider. Esta plancha de hierro turmalina y cerámica endereza o riza (¡según tu preferencia!) con temperatura ajustable tu cabello. Incluye guante para mejor agarre y protección de calor, una bolsa de tamaño viaje, y tratamiento capilar con aceite de argán.

¿Por qué es la plancha de pelo más vendida en Amazon?

Esta plancha HSI Professional es la #1 más vendida en Amazon, y tiene sobre 30,000 reviews de las personas que la han usado.

La mejor tecnología para resultados duraderos

La plancha plana HSI Smooth Glider está equipada con la tecnología más avanzada que sella la humedad de tu cabello y te brinda resultados brillantes y suaves que duran más. Ofrece calor completamente ajustable para minimizar el tiempo de peinado y la exposición al calor. Con los ajustes de alta temperatura, se necesitan menos pases sobre el cabello para obtener resultados sedosos, protegiendo tu pelo de la exposición prolongada al calor. En cuanto a las placas flotantes, son con bordes curvos que se ajustan continuamente el ángulo para evitar engancharse en el cabello y así darte más control mientras lo peinas.

El hierro plano Glider tiene placas de cerámica infundidas con turmalina que utilizan 8 microsensores con tecnología HeatBalance para distribuir el calor de manera uniforme al regular la temperatura para que pases menos tiempo aplicando calor al cabello. La plancha se calienta rápidamente y la temperatura puede ajustarse entre 140 y 450 ° F. La infusión de turmalina reduce el frizz al generar iones negativos, y la cerámica está fabricada para brindar resultados duraderos. Además, las placas flotantes brindan flexibilidad para voltear, curvar o alisar el cabello, todo con una sola plancha.

