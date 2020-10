Humecta tu rostro mientras lo limpias con el gel adecuado para ti

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Algunos jabones suelen ser muy agresivos para la piel, así que si tu dermis es seca, es conveniente que elijas algún gel que además de limpiarte te hidrate perfectamente bien y te prepare para tu crema de uso diario.

1. Aveeno, gel limpiador facial ultra calmante hidratante con matricaria calmante y avena nutritiva:

La piel sensible puede estar desequilibrada, provocando irritación y enrojecimiento. Ayuda a reequilibrar su piel limpiándola con esta botella de 5 onzas de Aveeno Gel Limpiador Facial Hidratante Ultra Calmante sin Fragancia. Este lavado facial diario elimina la suciedad, la grasa, los contaminantes y el maquillaje sin alterar la barrera de humedad de la piel para hidratar la piel mientras la limpia suavemente.

El gel limpiador especialmente formulado contiene matricaria calmante y avena nutritiva, dos de los ingredientes más eficaces y clínicamente probados de la naturaleza para pieles sensibles. El limpiador facial para pieles sensibles tiene una fórmula que es hipoalergénica, no comedogénica, no seca, no irritante y sin fragancia y con un exclusivo sistema de limpieza polimérico para una piel de aspecto saludable día tras día.

2. Neutrogena Hydro Boost, gel limpiador facial hidratante ligero para pieles sensibles:

Botella de 6 onzas de Neutrogena Hydro Boost Daily Hydrating Facial Cleansing Gel para estimular la hidratación de la piel para una piel suave y flexible. Esta fórmula de gel hidratante contiene ácido hialurónico y está comprobado que aumenta la hidratación de la piel y la retiene, dejando la piel con una sensación refrescante y suave al tacto, cada vez que se limpia.

El limpiador ligero es fácil de aplicar, el gel se transforma en una espuma sedosa que elimina eficazmente la suciedad, la grasa y el maquillaje sin pelar la piel para una experiencia de cuidado personal refrescante e hidratante en el hogar. Este limpiador y desmaquillador hidratante no contiene jabón, aceite ni parabenos, ideal para pieles sensibles. De una marca recomendada por dermatólogos, también es no comedogénico e hipoalergénico.

3. Limpiador facial hidratante CeraVe sin espuma con ácido hialurónico, ceramidas y glicerina:

Loción limpiadora suave con ácido hialurónico, ceramidas y glicerina para ayudar a hidratar la piel sin eliminar la humedad. Elimina el maquillaje facial, la suciedad y el exceso de grasa, proporciona hidratación las 24 horas y deja una sensación hidratada y no grasosa. El limpiador facial humectante con una consistencia similar a una loción se siente suave mientras limpia, incluso en pieles sensibles y secas. Sin parabenos, sin fragancias, sin jabón, no comedogénico, no secante y no irritante. Certificado por la Asociación Nacional de Eczema.

Las ceramidas se encuentran naturalmente en la piel y constituyen el 50% de los lípidos en la barrera cutánea. Todos los productos CeraVe están formulados con tres ceramidas esenciales para ayudar a restaurar y mantener la barrera natural de la piel.

4. Garnier SkinActive, jabón facial espumoso suave sin sulfatos:

Este suave limpiador facial en espuma no contiene sulfatos, alcohol, fragancias, parabenos, aceites ni jabón. Un limpiador facial extra suave para pieles sensibles que es rico en glicerina y tiene una fórmula no irritante que deja la piel fresca y limpia. Un limpiador facial en espuma que es adecuado para todo tipo de piel, especialmente la piel sensible, elimina suavemente la grasa, la suciedad y el maquillaje facial para limpiar la piel de manera eficaz.

Este lavado de cara sin sulfatos no reseca y suaviza la piel, ya que elimina las impurezas y la limpia, dejando la piel fresca y limpia, nunca tensa. Este limpiador facial suave para pieles sensibles proporciona una limpieza potente sin irritación y deja la piel con una sensación de nutrición y nunca reseca.

5. Limpiador de piel suave Cetaphil, gel de ducha y gel de baño hidratante:

Para uso diario para limpiar, hidratar y calmar suavemente la piel sensible. Limpiador facial suave para todo tipo de piel; ideal para pieles sensibles y secas. Esta fórmula de pH equilibrado y sin fragancia es hipoalergénica. Sigue con un humectante facial Cetaphil para retener la humedad.Todos los productos son efectivos pero no irritantes.