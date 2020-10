¿Inflamación o dolores musculares? Estos son los 3 beneficios que aporta el té de árnica

Una planta homeopática con múltiples beneficios.

El árnica es una planta que tras ciertos procesos logran hacerlo en forma de té, para un consumo seguro. El té de árnica tiene distintos beneficios principalmente es conocido porque puede aliviar los dolores musculares y articulares, tal cómo las pomadas y las cremas que tienen este componente.

Los tés de árnica tiene beneficios para el cabello, sirve tratar la artritis, mejora la circulación e incluso previenen infecciones en encías, estomacales y vaginales. Conoce a profundidad los beneficios del té de árnica y como una taza de té es antibacteriana, analgésico y antiinflamatorio natural.

Los beneficios del té de árnica es que es antiinflamatorio y analgésico por lo que puede desinflar al instante. Está compuesto por ácidos fenólicos que hacen posible desinflamar y aliviar el dolor de adentro hacia afuera. Puede aliviar el dolor por artritis, alguna caída, dolor articular e incluso dolores estomacales y menstruales.

Esta es una caja de té de árnica que contiene 24 bolsitas de té. Aunque no hay una dosis recomendada, no excedas de consumo diario. El té de árnica no tiene cafeína, por lo que lo hace fácil consumir de día o de noche.

La árnica es un antibacteriano natural, esto es que puede prevenir infecciones y bacterias en todo el organismo. Por lo que beber té de árnica puede prevenir infecciones bucales, estomacales, intestinales e incluso vaginales. Pues limpia y depura todo tu organismo eliminando alguna bacteria por medio de la orina. Otro de los beneficios del té de árnica es que si tuviste una lesión, quemadura o irritaciones, puede regenerar el tejido; es por eso que se usa para acelerar el proceso de cicatrización.

La marca Herbacil ofrece un paquete de 3 cajas de té de árnica con 25 bolsitas cada una. Es el té de árnica más popular de Amazon con un 82% de satisfacción.

Ya sea por irritaciones, cambios hormonales, el clima o el estrés tu piel puede irritarse, quemar o incluso estar muy seca. Los beneficios del té de árnica es que puede calmar la piel, reducir el dolor, acelerar la cicatrización y regenerar el tejido para fortalecer la piel. Y, es lo mismo que hace en el cuero cabelludo, lo calma, previene infecciones y evita la resequedad para lograr mejorar el estado del cabello.

El té de árnica tiene un sabor amargo, puedes endulzarlo con un poco de miel o algún endulzante sin calorías, para que ese sabor se suavice.

También te puede interesar: Estos 3 alimentos contienen más vitamina C que las naranjas, y subirán tus defensas