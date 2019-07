Jaime Aymerich: Conoce más sobre el actor de la novela “Betty en New York” de Telemundo y la película “The Laundromat”

View this post on Instagram

About last night with Awesome and Talented actress @elyfertorres who Plays Betty in @bettyenny NO se la pueden perder la serie se ve INCREÍBLE Congrats to all the team who is involved creating Betty en New York comming soon por @telemundo un abrazo de su amigo Jaime Aymerich . . . . . #movies #theatre #video #movie #film #films #videos #actor #actress #cinema #dvd #amc #instamovies #star #moviestar #photooftheday #hollywood #goodmovie #instagood #flick #flicks #instaflick #instaflicks #bettyenny @bettyinny @bettyennewyork #bettyinny #bettyenny