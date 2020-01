Juegos y juguetes en Target: Opciones para regalar a niños y a más grandes

Opciones para niños y grandes...

Como buenos Latinos, para nosotros no acaban las fiestas todavía. Todavía nos queda el Día de Reyes, las octavitas, y hasta San Valentín.

Como parte de las fiestas, especialmente la de el Día de Reyes, podemos tener en mente regalar algo un poco más divertido y entretenido no solo para los niños, si no también para los más grandes. Mira el listado a continuación de algunos juguetes y juegos que están en tendencia para regalar o para tu llevar y disfrutar con amigos y familia en la próxima fiesta.

1. Watch Ya’ Mouth Ultimate Edition – $19.99:



¡Watch Ya ‘Mouth Ultimate Edition es uno de los juegos de fiesta más divertido! Los equipos de jugadores, obstaculizados por retractores de mejillas, intentan leer e interpretar frases de 4 cartas únicos: Clásico, Sing It, Pop Culture y Head to Head. ¡Seguro que será un éxito en tu próxima fiesta!

2. Juego de mesa clásico de pinball – $37.99:



Bullseye’s Top Toys. Trae a casa el clásico arcade clásico! Juega solo, en equipos, o enfréntate cara a cara para pasar un buen rato. Simplemente tira del émbolo y salta las rampas, golpea objetivos y dispara clavos para ganar puntos.

3. #SNAPSTAR Pop Royalty: debut de Echo en la alfombra rosa – $19.99:



Entra al mundo de #SNAPSTAR, un mundo inmersivo de moda, belleza, música, fotografía y diseño en el que nuestro escuadrón de personas influyentes en tendencias define lo que sigue y lo que aspira. Ideal para chicas y niñasa amantes de la cultural popular y social media.



El droide interactivo D-O permite que los niños y los fanáticos jueguen con el pequeño droide rodillo de Star Wars: The Rise of Skywalker. ¡Conduce el D-O con la aplicación descargable gratuita o juega en uno de los modos múltiples, ya sea que D-O descanse en la estación de acoplamiento incluída o ruede por el piso.

5. Cofre del tesoro mega misterioso exclusivo de Ryan’s World Target – $79.99:



Los niños tendrán la mayor experiencia de unboxing de Ryan’s World hasta la fecha cuando se sumerjan en el Cofre del Tesoro Mega Capitán Ryan. El cofre temático pirata, en sí mismo funciona como un resistente estuche de almacenamiento que siempre es una ventaja para las mamás.

6. Juego Disney Frozen Frantic Forest (Exclusivo de Target ) – $19.99:



En el juego Frozen Frantic Forest ™, los jugadores se mueven a lo largo del tablero, recogiendo y colgando copos de nieve en las ramas de los árboles a medida que avanzan. ¡Te dará escalofrios jugarlo!

7. Beyblade Burst Turbo Championship Clash Battle Set (Exclusivo de Target) – $79.99:



Disfruta y lleva la emoción del Campeonato Mundial de Beyblade Burst a casa con un juego de batalla inspirado en un torneo. Inspirado en Battle League, la característica más nueva de la aplicación Beyblade Burst, este conjunto viene con todo lo necesario para un evento de torneo épico.

8. Juego de aventura Animal Planet Extreme T-Rex – $39.99:



Animal Planet da vida al reino animal todos los días: en pantalla, en línea y en productos como este. Deja que tus instintos se hagan cargo y tu imaginación se vuelva loca.

9. Cry Babies Pearly se enferma y se siente mejor – $49.99:



Cry Babies Pearly llora lágrimas reales y hace ruidos reales de bebé cuando le quitas el chupete. ¡Ella también se enfermará y necesita que la cuides! ¡Dele la medicina adecuada y algunos abrazos para ayudarla a sentirse mejor y dejar de llorar!