La intensa rutina de ejercicios que ayudó a Galilea Montijo a bajar de peso dramáticamente y lo que utilizó para lograrlo

Así Galilea logró bajar 60 libras...

Cuando se trata de peso, ni las celebridades se salvan. Tal es el caso de Galilea Montijo, la guapa actríz y presentadora de TV, que cuando estuvo embarazada subió más de 60 libras.

Como toda persona que sube tanto de peso en poco tiempo, bajar esas libras después de dar a luz, necesitó de un gran esfuerzo y de mucha disciplina. Galilea se sometió a un intensivo programa de ejercicios junto a un entrenador personal y llevó una dieta saludable, lo que la ayudaron a perder todo ese peso en menos de 5 meses. Esa intensa rutina de ejercicios todavía Galilea la practica para mantenerse en forma y saludable.

Mira la intensa rutina de ejercicios que practicó:

Para poder llevar a cabo de forma correcta sus ejercicios, y bajar de peso efectivamente, Galilea utilizó los siguientes productos:

1. Mat de ejercicios Ewedoos Eco:

El mat o matre de ejercicios va a ser tu compañero fiel durante tu rutina. No debe ser muy mullido. Cuando el mat es muy suave es común perder el equilibrio. Busca un mat que te provea firmeza y que no resbale. Un truco es lavarlo antes de usarlo para que no resbale. Hay opciones para todo tipo de presupuesto y de gusto. Lo más importante al escoger un mat es que te sientas cómoda y que tengas buen soporte a la hora de realizar tu práctica.

TPE es la última mejora tecnológica de las esterillas de mats tradicionales. Sin látex, ni PVC, ni otros productos químicos nocivos. Es de material antibacteriano que elimina naturalmente los gérmenes y las bacterias para mantener a raya los olores, de modo que su tapete se mantenga tan fresco como el día en que lo compraste.

El material proporciona un agarre fuerte y una superficie antideslizante. La estructura de doble capa aumenta funcionalmente y la comodidad.

2. Camisa Neopreno Body Shaper Sauna:

Ropa para perder peso diseñada para maximizar la pérdida de grasa mientras entrenas. Funciona muy bien con numerosas actividades basadas en ejercicios. Se puede usar durante el ciclismo, correr, levantar pesas, aeróbicos, yoga y más.

Esta camisa especial para ejercicios conserva el calor corporal y ayuda a sudar hasta 3 veces más acelerando la quema de grasa en todo el cuerpo. Ideal para entrenar, acelera la pérdida de peso a través de procesos de compresión y sudoración. La compresión contínua entrega más oxígeno a los músculos en reposo, reduciendo los tiempos de recuperación. Su material absorbe el sudor del cuerpo para que siempre esté seco en el exterior. Viene en tamaños desde Small, hasta 3XL.