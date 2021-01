La temporada festiva de Amazon rompió todos los récords

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A lo largo de este pasado año tan complejo, Amazon ayudó a entregar unas sonrisas muy necesarias en todo el mundo. La empresa invirtió millones de dólares para ayudar a que los pequeños y medianos negocios siguieran creciendo, para mantener seguros a sus empleados y entregar los productos a los clientes, lo que incluyó más de $2.500 millones en bonificaciones para los trabajadores de primera línea. Amazon también donó millones de productos en estas fiestas mediante donaciones monetarias y en especie para miles de organizaciones benéficas a nivel mundial.

“Este año todos los miembros de Amazon alrededor del mundo demostraron realmente lo que significa enfocarse en el cliente y apoyar a las comunidades”, comentó Jeff Wilke, CEO de consumo internacional. “Cuando nuestros clientes, entre ellos los trabajadores de la salud en la primera línea, necesitaron con mayor urgencia suministros esenciales, nuestros equipos y socios movieron cielo y tierra para tener en stock esos elementos y poder entregarlos. Cuando se hizo evidente que las pruebas para el COVID-19 iban a ser importantes, todos los integrantes de Amazon en la compañía se movilizaron con rapidez para crear nuestra propia capacidad de testeo, para poder ayudar a proteger a los empleados y entregar los productos a los clientes. Y cuando los clientes necesitaron un poco de alegría navideña adicional, millones de empleados y socios de ventas trabajaron en conjunto para ofrecer más ahorros y regalos navideños que nunca antes. No podríamos estar más orgullosos de nuestros equipos en todo el mundo ni más agradecidos por su dedicación”.

Ya que el año 2020 acabó, damos una mirada retrospectiva a todo el trabajo que realizaron los miembros de Amazon y socios para poder entregar sonrisas a los clientes, los empleados, los negocios pequeños y las comunidades como nunca antes durante esta época de fiestas y a lo largo de todo 2020.

Clientes. Amazon entregó miles de millones de productos a los clientes en todo el mundo durante estas fiestas, sumó incluso más maneras para que los clientes recibieran sus compras navideñas, ofreció consejos útiles para hacer más alegres las fiestas y ayudó a los clientes a mantenerse conectados con sus seres queridos.

Se entregaron más de 1.500 millones de juguetes, artículos para el hogar, productos de belleza y cuidado personal y productos electrónicos en todo el mundo durante estas fiestas.

Algunos de los elementos más vendidos fueron el ThinkFun Gravity Maze Marble Run Brain Game, Lite-Brite Ultimate Classic Retro Toy, Jenga Classic Game, Just Dance 2021 – Nintendo Switch Standard Edition, Sengled Smart LED Light Bulb, el nuevo Fire TV Stick con Alexa Voice Remote, el secador de pelo One-Step de Revlon y las toallas de limpieza facial Neutrogena.

Los conjuntos de pijamas haciendo juego para toda la familia, los estampados de animal print para ellas, el calzado deportivo para ellos y los abrigos calentitos de polar para los niños fueron algunos de los regalos más populares que se dieron y recibieron en estas fiestas, como se pudo apreciar en las guías de regalos de moda de Amazon, que fueron seleccionadas por influencers como Blair Eadie, Rocky Barnes y Charli D’Amelio.

Las tiendas de productos de lujo fueron el mejor sitio donde comprar regalos en esta época navideña. Desde las imprescindibles bolsas tote de la guía de regalos de Mark Cross hasta los sets de cuidado de la piel para darse un gusto de marcas como The Conservatory y RéVive Skincare, los clientes pudieron encontrar artículos especiales para todas las personas de su lista.

Amazon lanzó Climate Pledge Friendly, un programa que ayuda a los clientes a descubrir y hacer compras de productos más sustentables.

Amazon fue el héroe del día para el cliente cuyo producto fue el último que se entregó el día de Nochebuena: el libro ‘Twas the Evening of Christmas’.

Más de 8 millones de productos se entregaron en lugares de entrega alternativos en esta época de fiestas, tales como Amazon Hubs, tiendas Amazon 4-star y tiendas Amazon Books.

Aunque los clientes no pudieron estar juntos siempre durante este año, usaron las llamadas de video de Alexa para mantenerse conectados, el doble de veces en estas fiestas en comparación con el año pasado.

Los clientes mantuvieron sus hogares alegres e iluminados y le pidieron a Alexa decenas de millones de veces que los ayudara a encender las luces navideñas durante estas fiestas, lo que equivale a más de una vez por cada segundo.

Muchos clientes también necesitaron un momento de paz durante estas fiestas. Además de música navideña, los clientes reprodujeron más de 1,5 veces la cantidad de música de “meditación” en dispositivos con soporte para Alexa en comparación con la misma época el año pasado.

Manteniendo vivas las tradiciones culinarias, en esta temporada festiva los clientes le pidieron a Alexa recetas y consejos de cocina decenas de millones de veces durante la Navidad. Algunas de las recetas más populares fueron los platos preferidos de las fiestas, como pavo y galletas, pero también hubo algunas adiciones a la mesa navideña, como pizza y chili.

Alexa ayudó a decenas de millones de clientes este año a encontrar el regalo perfecto para todas las personas de su lista, ofreciendo sugerencias de regalos y ayudando a los clientes a crear y compartir listas, agregar artículos a sus carros de compras y hacer compras.

A las familias les encantó reunirse y disfrutar de entretenimiento navideño en el Fire TV. Este año, algunos de los títulos festivos más populares solicitados mediante Alexa en Fire TV incluyeron clásicos más recientes como “Elf” y “The Christmas Chronicles”, junto a favoritas como “Home Alone” y “The Grinch”.

A los niños les encantó aprender con Amazon Kids+ en las fiestas: pasaron decenas de millones de horas con contenido educativo y leyeron tantos libros que, si los ubicáramos en fila, los libros se extenderían desde Seattle hasta el polo norte y de regreso.

“Nuestro repartidor fue mucho más allá de sus responsabilidades al organizar otros paquetes en nuestra puerta. Se habían acumulado muchos paquetes a lo largo del día y esta persona fue tan amable de tomarse tiempo en su día tan ocupado para organizarlos. Estoy muy agradecida de que lo haya hecho. Fue un gesto muy hermoso de parte de un empleado maravilloso”. – Lisa – EE.UU.

“Soy soldado del ejército de EE.UU. y solo quiero agradecerles por hacer que sea más fácil para mí poder enviarle a mi familia las cosas que necesitan para seguir haciéndolos felices. Este año no fue el mejor para nosotros a nivel económico (entre otras cosas), pero sin dudas las cosas podrían ser mucho peores. Amazon hace que las compras sean más asequibles durante las fiestas. Estoy muy agradecido por los métodos flexibles de pago que ofrecen para los clientes”. – Amir – EE.UU.

“¡Recibí un servicio excelente de parte del repartidor! Había comprado un regalo para una persona y la dirección que me habían dado no estaba completa. Me llamaron para preguntarme cuál era la dirección exacta ¡y encontró a la persona! Estoy muy aliviada. ¡Nunca antes tuve este nivel de excelencia de servicio! – Jackie – EE.UU.

Empleados. Amazon es un gran lugar para trabajar, gracias a la paga altamente competitiva, los beneficios desde el primer día y los programas de capacitación para empleos con mucha demanda. Priorizamos la seguridad y la salud de nuestros empleados por encima de todo y por eso invertimos más de $10.000 millones para ayudar a mantener seguros a los empleados y entregar los productos a nuestros clientes todo el 2020. Implementamos más de 150 cambios de proceso significativos, desde la limpieza profunda de nuestras instalaciones hasta procesos que permiten mantener un distanciamiento social efectivo, entre otras cosas.

Amazon contrató más de 400.000 empleados de tiempo completo y medio tiempo en 2020 a nivel internacional y seguimos contratando. Para seguir entregando productos a nuestros clientes durante la época de las fiestas, también contratamos más de 100.000 empleados temporarios adicionales en EE.UU. y Canadá.

Los socios de servicio de Amazon Delivery han contratado 75.000 nuevos conductores desde febrero para garantizar las entregas a nuestros clientes.

Amazon invirtió $2.500 millones en bonos e incentivos para empleados de primera línea este año, lo que incluye una reciente bonificación navideña especial de $500 millones. Eso se suma al competitivo salario mínimo de $15 por hora (2 veces el salario mínimo a nivel federal) y a los excelente beneficios desde el primer día de trabajo, que son los mismos beneficios que reciben nuestros ejecutivos de rango superior.

Nuestros empleados abrazan la obsesión por los clientes y la pasión por la invención y consideran a Amazon un gran lugar donde desarrollar sus carreras. Solamente este año, ascendimos a más de 35.000 empleados de nuestra red operativa en EE.UU. y más de 30.000 personas participaron en nuestro programa Career Choice desde que lanzamos esta iniciativa, que paga por adelantado hasta el 95% de las matrículas y costos de estudio de un certificado o diploma en ámbitos que ayuden a los trabajadores a hacer una transición hacia empleos con alta demanda y mayor paga disponibles en sus comunidades.

Creamos un fondo de asistencia de $25 millones para nuestros socios, como conductores y repartidores y empleados temporarios que enfrentaron dificultades económicas o cuarentenas.

El testeo de COVID-19 en nuestras instalaciones estuvo disponible para los empleados en cientos de lugares en EE.UU. Se hace una prueba a un empleado de Amazon cada 10 segundos.

Russel, un empleado de Amazon, comentó que la seguridad es crucial para él porque tiene asma y es el único sostén económico de su familia. “En este momento me siento más seguro en Amazon de lo que me siento en una tienda de comestibles o saliendo a la calle. Amazon implementó un estándar muy alto en cuanto a la seguridad”.

Una empleada de Amazon llamada DeAndrea habló sobre las nuevas amistades que hizo y la sensación de pertenencia y apoyo que ha experimentado desde que se unió a Amazon. “Las oportunidades son infinitas en Amazon. Me encanta que aquí todos son muy serviciales y quieren asegurarse de que estés bien, que tu experiencia sea positiva y estés seguro y también de que te estés divirtiendo”.

Jeremy, otro empleado de Amazon, aprecia el alentador entorno de equipo y se siente inspirado por el impacto que tiene en los clientes. “Aquí todo el mundo es muy alentador. Es inspirador venir aquí todos los días porque sé que no solo me estoy ganando la vida, sino que estoy apoyando a millones de otras personas”.

Suchara, una empleada de Amazon, dice que piensa todo el tiempo en los clientes a quienes les entrega sonrisas. “Es muy importante trabajar como equipo, como una estructura completa, una unidad, porque ese producto podría ser algo esencial que necesita un cliente. Podría salvar a una mascota o a una abuela o a alguien que no puede salir de su cama y necesita un medicamento para el resfrío. Yo también soy clienta de Amazon, así que me gustaría recibir la misma calidad de servicio que les brindamos a los demás”.

La empleada de Amazon Heather dice: “Amazon me permitió desarrollar y construir una carrera sólida y hasta hoy me ha permitido mantener a mi familia”.

Negocios pequeños y medianos. Amazon siguió apoyando a los negocios pequeños y medianos durante toda la pandemia, invirtiendo más de $18.000 millones para ayudar a los negocios independientes a aumentar sus ventas en Amazon este año. Además, ampliamos nuestro compromiso para ayudar a los negocios pequeños durante la pandemia del COVID-19 y en general, gastando más de $100 millones en nuevas actividades de promoción para ayudar a los negocios pequeños a conectarse con los clientes a partir del Prime Day y durante toda la época de las fiestas. Amazon también diseñó nuevas maneras de alcanzar a los clientes con una tienda dedicada a apoyar a los negocios pequeños que alentaba a los clientes a hacer compras en estos negocios según regiones o categorías y permitiendo que los clientes conocieran a los propietarios de los emprendimientos.

Esta temporada festiva fue la mejor para los negocios independientes que hacen ventas en Amazon, la mayoría de los cuales son negocios pequeños y medianos, ya que las ventas a nivel mundial crecieron más del 50% en comparación con la misma época en 2019.

Durante las fiestas, los negocios pequeños y medianos de EE.UU. vendieron casi mil millones de productos en la tienda de Amazon.

Este año, Amazon lanzó más de 250 herramientas y servicios para ayudar a los vendedores a gestionar y desarrollar sus negocios.

En 2020, Amazon realizó más de 1.000 eventos educativos para los negocios pequeños y medianos en todo el mundo, con más de 150.000 participantes, mediante programas como Amazon Small Business Academy.

Desde el comienzo de la pandemia, hemos absorbido más de $5.000 millones en costos operativos de parte de los negocios independientes que hacen ventas en la tienda de Amazon, la mayoría de los cuales son negocios pequeños y medianos, y esperamos invertir miles de millones más en 2021. A medida que miramos hacia el futuro con una vacuna en el horizonte, otros proveedores de logística ya han anunciado sus aumentos de tarifas anuales. En un año normal estaríamos haciendo lo mismo, pero este no es un año normal. Pospondremos los aumentos de tarifas anuales hasta el 1ro. de junio de 2021 para ofrecer estabilidad y apoyo a los negocios pequeños y medianos durante lo que será siendo probablemente un invierno complejo.

Amazon entregó más de $11 millones en subsidios en efectivo y alquiler gratis a más de 900 negocios pequeños en la zona del gran Seattle como parte del fondo de asistencia Neighborhood Small Business Relief Fund.

Más de 700 negocios independientes, en su mayoría negocios pequeños y medianos, transmitieron en vivo con la aplicación Amazon Live Creator en estas fiestas y los clientes se conectaron con estos vendedores decenas de miles de veces mediante el chat en vivo.

En 2020, Amazon ofreció más de $1.000 millones en créditos AWS para ayudar a los emprendimientos en sus primeras etapas a acelerar su crecimiento y desarrollo.

“En 2014 mi esposa y yo creamos las primeras Friendship Lamps como regalos navideños para nuestra familia. Y ahora nuestras Friendship Lamps ayudan a miles de familias a mantenerse conectadas en todo el mundo. Ahora que realizamos la mayoría de nuestras ventas en Amazon Handmade, hemos crecido lo suficiente como para devolver algo a nuestra comunidad en Wichita, Kansas, apoyando a dos organizaciones locales sin fines de lucro: Wichita’s Women’s Initiative Network, que brinda oportunidades educativas y laborales a sobrevivientes de violencia doméstica, y The International Rescue Committee and St. Francis Ministries, que ayudan a los refugiados a establecer un hogar en Wichita”. – John Harrison, fundador y CEO, Friendship Lamps by Filimin

“Amazon ha sido un socio fantástico durante muchos años, pero resultó esencial en 2020. Amazon no solo ayudó a Hairbrella a mantener su funcionamiento mientras el resto del país se cerraba, sino que también fue crucial para ayudarnos a lograr un crecimiento de 500% a lo largo del año pasado. ¡Esperamos seguir creciendo con Amazon!” – Tracey Pickett, CEO e inventora, Hairbrella

Comunidades. Amazon ayudó a apoyar a las comunidades en decenas de países en todo el mundo durante las fiestas y a lo largo de todo 2020, asociándose a organizaciones locales para entregar alimentos a familias de bajos recursos y adultos mayores vulnerables y brindando apoyo para asistencia en desastres, artículos de emergencia y millones de dólares en donaciones monetarias y de productos para escuelas para apoyar la educación en línea.