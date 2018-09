Labiales de Otoño: Los 4 colores que definitivamente no pueden faltar en tu cartera de maquillaje

Resalta tu rostro y luce fabulosa en todo momento con uno de estos.

A la mayoría de las mujeres nos encanta el maquillaje, cada día se nos presenta una ocasión diferente y un tono de labial a veces no es suficiente. No importa si eres de piel clara u oscura, siempre conseguirás más de un tono que te guste y te haga sentir más guapa. Aprovecha este otoño para realizar un pequeño cambio en tu look y revisa estos 4 colores de labiales que no te pueden faltar.

1. Labial Revlon

Es un labial en barra semi transparente de color nude, da brillo a tus labios y los hidrata. Viene en una elegante y femenina presentación.

Este labial te hará lucir natural sin dejar de cuidar tus labios, su color favorece a las pieles claras, tono perfectamente combinable con cualquier outfit.

2. Bálsamo labial Bobbi Brown

Es un labial, rico en vitaminas E, C y cera de abeja, la fórmula se desliza cómodamente con un acabado mate satinado que deja los labios hidratados y suaves.

Es una barra de labios cremosa, con ella puedes cuidar tus labios y hacerlos resaltar, lo consigues a un precio de $59.89.

3. URBAN DECAY: Barra labial

Deja un acabado mate sobre una textura cremosa, un rico volumen y una excelente dispersión del color.

Tiene un hidratación duradera, las vitaminas C y E y proporciona un aporte de antioxidante como ninguna otra. Es hipoalergénico y elaborada con ingredientes no tóxicos.

4. Barra labial Maybelline New York

Está enriquecida con aceites naturales que le dan la textura cremosa, favoreciendo además una mayor hidratación para tus labios.

Con este labial le darás un aspecto único a tus labios, los cuidarás, y mantendrás suaves, o consigues a un precio de $6.99.

