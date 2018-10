Las 3 fajas que tienes que usar para lucir unas curvas como las de Chiquis Rivera

Este es el secreto para mostrar tus curvas tal cual como las de ella...

Chiquis Rivera es la diva de las divas, y por lo propio es que siempre tiene que andar divina. Chiquis siempre nos da el ejemplo de que debemos estar orgullosas de nuestras curvas y de que todas tenemos nuestra propia belleza individual.

Pero… aunque bellas, nunca está de más una ayudadita, y las fajas son nuestra alma secreta para definir y acomodar esas curvas que como buenas latinas tenemos. Por eso, mira a continuación 3 fajas que tienes que usar para lucir unas curvas como las de Chiquis Rivera.

1. Faja High Waist control:

Esta faja presenta el material Powernet como su elemento principal, incluye un forro interior de algodón hipoalergénico para mayor comodidad. También tiene bandas inferiores de soporte para evitar que se enrolle.

Es una faja que permite la más alta compresión de la parte inferior del muslo y de los rollitos de la espalda. Proporciona un control extra firme que ayuda también en los glúteos para tenerlos más levantados y para una barriga más plana. Esta full body la encuentras en Amazon dentro de las TOP 100 más vendidas.

2. Fajas de compresión:

Esta faja levanta cola te ayudan a moldear tu figura sin perder la comodidad, moldeando tus piernas y realzando tu cadera. En el interior los forrados en algodón y tela hipo-alergenica ayudan a ese propósito.

Forros de exteriores son en powernet lo que permite una mayor compresión. Producto 100% producido en Colombia por lo que sus estándares de calidad son los mas altos del mercado.

3. Faja de cuerpo entero y alta compresión:

Esta faja es para todo el cuerpo, es perfecto para después de un embarazo o cuando estás ejercitando todo tu cuerpo. Tonifica tu cuerpo todo el día, tiene 4 ganchos ajustables y tiene un levantador de glúteos. No importa qué tipo de ropa uses ya que no se marcará. No te preocupes por quitártela cuando tengas que ir al baño, porque tiene una abertura en la entrepierna.

Aunque su precio puede ser un poco alto, es ideal si quieres una faja de cuerpo entero que realce tus glúteos.