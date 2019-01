Las 3 mejores herramientas para moldear y afeitar tu barba

Luce una barba perfecta en todo momento.

No hay nada más atractivo que un hombre con una barba bien cuidada; el problema es que no siempre es tan sencillo mantenerla así. Es muy fácil que pierda su forma o que no luzca tan prolija. Es por eso que existe una gran variedad de herramientas y utensilios que te permiten moldear y afeitar tu barba para tenerla siempre perfecta. Dale un vistazo a estas opciones:

1. Rapid Beard: Kit de cuidado para la barba

Este kit de cuidado especial para la barba incluye un cepillo de cerdas de jabalí, un peine de madera, una tijera de acero inoxidable y aceites y cera especialmente formulados con ingredientes naturales para el crecimiento y fortalecimiento de la barba.

Con este kit tendrás todo lo que necesitas para mantener una barba perfecta en todo momento. Lo mejor de todo es que está elaborado 100% con materiales naturales, por lo que no te causará alergias ni reacciones negativas.

2. BFWood: Set de modelado de barba

Este set incluye una herramienta ergonómica para modelar tu barba, un cepillo con cerdas especiales y una cera de modelado para mantener el look durante todo el día.

Este fabuloso set viene en una elegante caja de regalo, lo que lo hace perfecto para obsequiar a cualquier hombre que se preocupe por mantener su barba siempre perfecta.

3. The Beard Mate: Herramienta moldeadora de barba

Esta herramienta está elaborada con materiales resistentes y durables que te permiten peinar tu barba y alinearla de la forma correcta para que con solo pasar la afeitadora ya tengas un acabado perfecto.

Ideal para diseñar todo tipo de barbas y estilos, con esta herramienta ya no tendrás que ir a la barbería. Podrás lograr los mejores looks en tu propia casa.

