Las 3 mejores mascarillas de huevo para el cabello maltratado

Cuida tu cabello con una mascarilla de huevo para el cabello maltratado.

El aplicar huevo en el cabello maltratado hace que absorba proteínas y grasas que sirven para humectar de manera natural y reponerse de cualquier daño. La mayoría de las mascarillas de huevo para el pelo, tienen la yema del huevo, pues donde hay más grasas que benefician al pelo. El usar un tratamiento para el cabello seco y maltratado, hará que tu pelo se reponga. Todas las mascarillas recomendadas, pueden ser aplicadas en cualquier tipo de pelo, éstas se deben de aplicar de medios a puntas.

1. Too Cool For School: con extracto de yema de huevo y colágeno

El daño al cabello es inevitable, pues con la contaminación, el sol, aire, tintes y productos de calor, el pelo no resiste. Una mascarilla de huevo para el pelo ayuda a que tu cabello pueda recuperar la hidratación, tenga brillo natural, suavidad y ayuda a que sea más fuerte y resistente. Puede prevenir la orzuela y el quiebre.

Esta es una mascarilla de huevo para el pelo maltratado, seco y muy dañado. Se debe de aplicar después del shampoo y dejar por unos 5 minutos. Además de huevo tiene aceite de aguacate, oliva, macadamia, argán, keratina y colágeno.

2. Aroma Dead Sea: nutre los folículos pilosos para dar nutrientes a todo el cabello

Esta mascarilla de huevo tiene aceite de oliva, glicerina y extracto de propóleo. Ayuda a que pueda darle nutrientes al pelo que ha sido muy teñido, pues aumenta el flujo sanguíneo y mejora los folículos pilosos con calcio, magnesio, hierro y potasio gracias a sus ingredientes activos.

Esta mascarilla de huevo para el cabello, es libre de sulfatos y parabenos. Incluso es recomendable para mujeres embarazadas. Después del shampoo coloca por unos 10 minutos y enjuaga. Aplícala al menos 3 veces a la semana para ver resultados.

3. Diva Stuff: mascarilla de huevo con keratina para mayor reparación

Todos los cabellos tienen keratina, pero con el daño su producción disminuye. Esta mascarilla de huevo para el cabello maltratado contiene keratina, leche de coco, huevo y aceite de nuez de kukui y dimeticona. Esta mascarilla podrá sellar las puntas abiertas del cabello y dejándolo muy suave y manejable.

Es recomendable que cuando notes tu cabello muy maltratado, no uses productos con parabenos o no tiñas tu pelo por al menos unos meses. Se recomienda dejar en el cabello por 20 minutos para mayor absorción de nutrientes.

