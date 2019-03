Las 3 mejores ollas automáticas para que no pases trabajo cocinando

Olvídate de la comida quemada o poco cocida.

No a todas las personas les gusta cocinar; algunas no tienen tiempo para ello y a otras les parece complicado. Pero lo cierto es que con los implementos adecuados todos podemos lograr buenos platillos en poco tiempo, y las ollas automáticas son una herramienta que no puede faltar en tu cocina si lo que quieres es preparar deliciosos platillos sin mucho esfuerzo y en poco tiempo.

1. Olla automática Instant Pot

Olla automática fabricada en acero inoxidable de 3 capas, posee mango y tapa plástica. Viene con una paleta de arroz, una cuchara sopera y una taza medidora.

Esta olla tiene un panel de control con 14 programas inteligentes, doble presión, mantenimiento automático del calor y 3 temperaturas para saltear y cocer a fuego lento, además, retrasa el tiempo de cocción de los alimentos hasta 24 horas.

2. Olla eléctrica Cosori

Olla multifuncional de acero inoxidable con tapa de vidrio templado. Viene con cucharón, cuchara de arroz, vaso medidor y libro de recetas.

Esta olla 8 en 1 posee panel de control con 16 programas inteligentes y 3 temperaturas ajustables. Retrasa el tiempo de cocción hasta 12 horas y tiene 6 niveles de presión. En ella podrás hacer comidas para 4 a 6 personas.

3. Olla eléctrica NutriChef

Olla eléctrica a presión en acero inoxidable con taza interior recubierta de teflón. Posee válvula de seguridad y una tapa de cierre para una cocción completa.

Esta olla reduce el tiempo de cocción en un 70%. Tiene la capacidad de hornear, cocinar al vapor y hervir. Posee una pantalla LCD con control de tiempo y temperatura y 8 funciones preestablecidas.

