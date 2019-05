Las 4 mejores mascarillas para cuidar y proteger el cabello teñido

Mascarillas para el pelo ideales para aplicarse después del tinte.

El teñir el pelo es una suma de daños, cambios y pérdida de nutrientes que tu cabello experimenta cada vez. No necesitas dejar de teñir tu pelo para sanarlo, si tienes las herramientas adecuadas como una mascarilla que cuida, nutre y protege el cabello hará la diferencia. Te damos 4 mascarillas para el pelo, que evitan que tu cabello se dañe al extremo.

1. Arvazallia: aceite de argán y macadamia que nutre y repara daños del tinte

Este es un set de 3 productos que son un shampoo, acondicionador y una mascarilla. La mascarilla de pelo, contiene aceite de argán y aceite de macadamia que al juntarse ayudan a que sea más suave y sedoso, revitaliza y sana el daño por teñirlo y usar productos de calor. Al usarse juntos son más potentes y tu cabello no tendrá partes secas ni maltratadas.

Son libres de sulfatos y son seguros de usarse en el cabello recién teñido. Puede ser usado por cualquier tipo de cabello y sin importar el largo o textura. Evita aplicar mucho producto para evitar una sensación pesada.

2. Wella: evita que se deslave tu pelo recién teñido

Esta es una mascarilla con excelentes resultados. Es especialmente hecha para cabello teñido y lo que hace es que ayuda a que no se deslave el color, nutre el pelo de los químicos del tinte y hace que tu pelo no se debilite. No importa que color tengas el pelo, pues cuida cualquier tonalidad.

Siempre la debes de aplicar después del shampoo y dejarla actuar por al menos unos 10 minutos y retir. Sentirás un pelo suave y más nutrido en pocos días. Una mascarilla con 4.1 estrellas.

3. LuxeOrganix: ingredientes naturales que hacen más resiste al cabello

Con proteína quinua, aminoácidos esenciales, aceite de coco orgánico, manteca de karité esta mascarilla es una bomba de nutrientes que da acondicionamiento profundo, penetra en los folículos pilosos, cuida el cuero cabelludo, evita que tu pelo esté seco y sin vida. Tu pelo estará sano, con mucho color y promueve el crecimiento del cabello sin puntas abiertas.

Sí buscas una mascarilla 100% natural y sin químicos esta es una excelente alternativa. Muchas compradoras han notado como su cabello es más grueso, resistente, el color dura un poco más de lo habitual. Tiene 79% de satisfacción.

4. L LUSETA: mascarilla de keratina para humectar y nutrir desde la raíz

El cabello se daña por la falta de keratina en el pelo. Al tener el pelo pintado hace que la keratina en el pelo disminuya considerablemente. Esta mascarilla tiene keratina que ayudará a qué se recupere, cada pelo sea más resistente, lo hidrata y nutre desde la raíz. Puede ser usado si acabas de teñir tu pelo.

Lo debes de aplicar después de shampoo, dejarlo actuar por 5 minutos y después retirar. Siempre evita el uso de productos de calor y busca producto muy humectantes para tu pelo. Se recomienda usarlo 2 veces a la semana.

También te puede interesar: Los 4 mejores shampoos de coco para devolver brillo al cabello.